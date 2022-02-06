США вводят новые санкции против иранской кибергруппы

Иранская разведка преследует граждан и компании для мировой дестабилизации, США приняли решение включить в санкционный список 45 граждан Ирана, одного ливанца и 4 крупные компании.
Об этом говорится в распространенном заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Рестрикции также касаются компаний, якобы связанных с движением “Хезболлах”.
Вся собственность и имущественные интересы включенных в американский санкционный список лиц и компаний, которыми они владеют, блокируются на территории США. Американским гражданам запрещено проводить с ними любые деловые операции.
США последовательно вводят санкции против Ирана с целью ограничения его действий, направленных на усиление напряжения в регионе Ближнего Востока, а также недопущения развития ракетно-ядерных программ, угрожающих миру в целом.
Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейших компаний, действующих в металлургическом секторе Ирана, а также их торговых агентов, зарегистрированных за рубежом, позволяющих режиму в Тегеране сохранять агрессивное поведение.
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