США вводят новые санкции против иранской кибергруппы

21:03 17 Сентябрь Киев, Украина

Иранская разведка преследует граждан и компании для мировой дестабилизации, США приняли решение включить в санкционный список 45 граждан Ирана, одного ливанца и 4 крупные компании.

Об этом говорится в распространенном заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

“Управление вводит санкции против иранской кибергруппы, которая включает 45 граждан и одну компанию. Скрываясь за компанией Rana Intelligence Computing Company, иранское правительство долгие годы использует вредоносное программное обеспечение для преследования иранских диссидентов, журналистов и международных компаний”, – говорится в тексте.

Рестрикции также касаются компаний, якобы связанных с движением “Хезболлах”.

“Санкции вводятся в отношении двух ливанских компаний Arch Consulting и Meamar Construction, которыми руководят представители “Хезболлах”, – отмечается в тексте.

Вся собственность и имущественные интересы включенных в американский санкционный список лиц и компаний, которыми они владеют, блокируются на территории США. Американским гражданам запрещено проводить с ними любые деловые операции.



США последовательно вводят санкции против Ирана с целью ограничения его действий, направленных на усиление напряжения в регионе Ближнего Востока, а также недопущения развития ракетно-ядерных программ, угрожающих миру в целом.



Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейших компаний, действующих в металлургическом секторе Ирана, а также их торговых агентов, зарегистрированных за рубежом, позволяющих режиму в Тегеране сохранять агрессивное поведение.