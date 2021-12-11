США ввели визовые санкции против Кадырова
19:52 20 Июль Киев, Украина
Соединенные Штаты Америки обвин
или главу Чечни в нарушении прав человека и приняли решение прибегнуть к санкциям против Кадырова
и его семьи.
"Госдеп США официально обвиняет гражданина России Рамзана Кадырова в серьезных нарушениях прав человека, среди которых - пытки, внесудебные убийства и насильственные исчезновения. Мы без колебаний применим все имеющиеся инструменты влияния для того, чтобы привлечь его к ответственности за эти нарушения", -
написал Майк Помпео.
Речь идет о визовых санкциях - Кадырову и его семье запретят въезд в США согласно секции 7031(c) Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act 2020.
"Сегодняшний шаг должен продемонстрировать господину Кадырову, что его участие в серьезных нарушениях прав человека имеет последствия, как для него, так и его семьи... Эти меры применяются также к его супруге Медни Кадыровой и его дочерям, Айшат и Карине Кадыровой. Мы будем призывать страны, которые разделяют нашу позицию, применить аналогичные меры ", - говорится в заявлении.
Отмечается также, что США уже применяли экономические санкции против Рамзана Кадырова и нескольких его единомышленников.
"В 2018 году Соединенные Штаты и пятнадцать других стран сделали чрезвычайный шаг, обратившись к Московскому механизму ОБСЕ, чтобы создать миссию по установлению фактов в связи с ужасающими сообщениями о нарушении прав ЛГБТ-лиц, правозащитников, представителей независимых СМИ и других граждан, которые вызвали гнев Кадырова. Докладчик "Московского механизма" установил, что имели место "нападки и преследования, произвольные или незаконные аресты или задержания, пытки, принудительное исчезновение и внесудебные казни" и "атмосфера безнаказанности" окружала эти события. Мы обеспокоены тем, что господин Кадыров сейчас использует пандемию коронавируса как оправдание для того, чтобы осуществлять дальнейшие нарушения прав человека по отношению к народу Чеченской Республики", - отмечает Госдеп.
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