США ввели визовые санкции против Кадырова

19:52 20 Июль Киев, Украина

Соединенные Штаты Америки обвин или главу Чечни в нарушении прав человека и приняли решение прибегнуть к санкциям против или главу Чечни в нарушении прав человека и приняли решение прибегнуть к санкциям против Кадырова и его семьи.

"Госдеп США официально обвиняет гражданина России Рамзана Кадырова в серьезных нарушениях прав человека, среди которых - пытки, внесудебные убийства и насильственные исчезновения. Мы без колебаний применим все имеющиеся инструменты влияния для того, чтобы привлечь его к ответственности за эти нарушения", - написал Майк Помпео.

Речь идет о визовых санкциях - Кадырову и его семье запретят въезд в США согласно секции 7031(c) Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act 2020.

"Сегодняшний шаг должен продемонстрировать господину Кадырову, что его участие в серьезных нарушениях прав человека имеет последствия, как для него, так и его семьи... Эти меры применяются также к его супруге Медни Кадыровой и его дочерям, Айшат и Карине Кадыровой. Мы будем призывать страны, которые разделяют нашу позицию, применить аналогичные меры ", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что США уже применяли экономические санкции против Рамзана Кадырова и нескольких его единомышленников.