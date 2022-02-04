США ввели санкции в отношении белорусов, причастных к преследованиям диссидентов за рубежом

10:53 04 Февраль Киев, Украина

Государственный департамент США ввел визовые ограничения для граждан Беларуси, участвовавших в преследовании белорусских диссидентов в других странах.



Об этом сообщили на сайте Госдепа США.



Имен тех, кто причастен к преследованиям, не называют, однако уточняют, что ограничения будут касаться "многих граждан Беларуси". В своем заявлении государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США осуждают любую подобную деятельность, в том числе попытку принудительно вывезти белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую из Токио в Минск во время летних Олимпийских игр в прошлом году.



Произошло это после того, как женщина оставила сообщение в инстаграмме с критикой спортивных чиновников республики. Белоруску возмутило, что ее без разрешения заявили на олимпийскую эстафету 4×400 метров. Она должна была заменить одну из двух легкоатлеток, которые не были допущены к участию в Олимпиаде из-за недостаточного количества допинг-проб. В настоящее время Тимановская находится в Польше.

"Мы солидарны с госпожойТимановской и всеми другими, кто подвергся попытке режима умалчивать критику", - подчеркивают в Госдепе.

США подчеркивают, что введение ограничений в отношении причастных к преследованиям белорусов за рубежом является частью комплексных усилий по предотвращению и реагированию на акты транснациональных репрессий со стороны любого правительства.



Напомним, что с 2014 года правозащитники зафиксировали в мире по меньшей мере 608 случаев так называемых транснациональных репрессий – случаев преследований оппонентов властями недемократических стран, в частности, Китая, Руанды, Саудовской Аравии, Ирана, Турции и России. Критики власти становились жертвами незаконных депортаций, угонов, нападений и убийств.



Исследователи считают, что для совершения “транснациональных репрессий” некоторые страны работают вместе, а для того, чтобы предотвратить этот вид преследований, нужно изучить способы, с помощью которых одно государство, например, манипулирует миграционными системами другого.