США ввели санкции против олигарха Потанина и других лиц, связанных с правительством рф

19:34 15 декабря Киев, Украина





Как отмечает Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, эти действия являются частью усилий правительства США относительно еще большего ограничения способности российской федерации финансировать "свою бессовестную войну против Украины". При этом в заявлении Минфина подчеркивается, что эти санкции в целом дополняют действия международных партнеров США. США ввели санкции против российского олигарха Владимира Потанина и его предприятий, вице-премьера Андрея Белоусова и нескольких российских губернаторов.Как отмечает Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, эти действия являются частью усилий правительства США относительно еще большего ограничения способности российской федерации финансировать "свою бессовестную войну против Украины". При этом в заявлении Минфина подчеркивается, что эти санкции в целом дополняют действия международных партнеров США.

"Сегодня OFAC добавляет 18 организаций, связанных с сектором финансовых услуг рф в список санкций SDN", - отмечается в документе.

Среди попавших в санкционный список финансовых компаний - "Росбанк", "ВТБ-Лизинг", "ВТБ-Недвижимость", "Мегаком", SG-Development, "Долговой центр" и др.



Кроме того, Государственный департамент США одновременно внес в список санкционных ограничений известного российского олигарха Владимира Потанина и всех членов его семьи, а также более 40 других лиц, связанных с правительством российской федерации, в том числе работающих на рф на временно оккупированных. территориях Украины. Ограничения Госдепартамента США, в частности, введены против первого вице-премьера рф Андрея Белоусова, вице-премьеров Дмитрия Чернышенко, Сергея Франко, Олега Белозерова, Алексея Сазанова, десятков губернаторов и чиновников местного уровня и некоторых членов их семей.



Санкционный список Минфина США и Госдепа, обнародованный 15 декабря: