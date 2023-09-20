США ввели санкции против международной сети, помогающей Ирану производить БПЛА

Соединенные Штаты ввели санкции против международной сети, помогающей Ирану производить беспилотники. Речь идет о четырех компаниях и семи физлицах.
Об этом сообщает Минфин США.
Отмечается, что эта сеть способствовала поставке и финансовым операциям в поддержку иранской авиационной промышленной компании (HESA) по производству, закупкам и техническому обслуживанию дронов и военных самолетов.
OFAC также обновляет запись HESA в Список специально определенных граждан и заблокированных лиц (SDN), включив его новый псевдоним, который он использовал для уклонения от санкций и мер экспортного контроля.
В частности, под санкции попали:
- Мехди Гогердчян – нынешний управляющий директор HESA и член совета директоров фирмы (Иран);
- Хамидрез Нури — заместитель председателя совета директоров HESA (Иран);
- Хусейн Аини — директор HESA по производству БПЛА и занимается испытаниями БПЛА компании в Сирии (Иран);
- Компания Shenzhen Jiasibo (Китай);
- Компания Dong Wenbo (Китай);
- Су Чуньпен – управляющий директор и владелец Shenzhen Jiasibo (Китай);
- Мехмет Токдемир (Турция);
- Алааддин Айкут (Турция).
Также США добавили в список ограничений российские компании "Дельта-Аэро", ОАО НПП "Аэросила" и ОАО "Стар".
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