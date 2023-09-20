США ввели санкции против международной сети, помогающей Ирану производить БПЛА

07:32 20 сентября Киев, Украина

Соединенные Штаты ввели санкции против международной сети, помогающей Ирану производить беспилотники. Речь идет о четырех компаниях и семи физлицах.

Об этом сообщает Минфин США

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении семи физических и четырех юридических лиц, базирующихся в Иране, Китае, россии и Турции, в связи с иранским беспилотным летательным аппаратом и разработкой военной авиации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта сеть способствовала поставке и финансовым операциям в поддержку иранской авиационной промышленной компании (HESA) по производству, закупкам и техническому обслуживанию дронов и военных самолетов.



OFAC также обновляет запись HESA в Список специально определенных граждан и заблокированных лиц (SDN), включив его новый псевдоним, который он использовал для уклонения от санкций и мер экспортного контроля.

"Длительное умышленное распространение Ираном своих БПЛА позволяет россии, ее ставленникам на Ближнем Востоке и другим дестабилизирующим игрокам подрывать глобальную стабильность", - заявил замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон.

В частности, под санкции попали:

Мехди Гогердчян – нынешний управляющий директор HESA и член совета директоров фирмы (Иран);

Хамидрез Нури — заместитель председателя совета директоров HESA (Иран);

Хусейн Аини — директор HESA по производству БПЛА и занимается испытаниями БПЛА компании в Сирии (Иран);

Компания Shenzhen Jiasibo (Китай);

Компания Dong Wenbo (Китай);

Су Чуньпен – управляющий директор и владелец Shenzhen Jiasibo (Китай);

Мехмет Токдемир (Турция);

Алааддин Айкут (Турция).

Также США добавили в список ограничений российские компании "Дельта-Аэро", ОАО НПП "Аэросила" и ОАО "Стар".