США ввели санкции против международной сети, помогающей Ирану производить БПЛА

07:32 20 сентября Киев, Украина

Соединенные Штаты ввели санкции против международной сети, помогающей Ирану производить беспилотники. Речь идет о четырех компаниях и семи физлицах.
 
Об этом сообщает Минфин США.
"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении семи физических и четырех юридических лиц, базирующихся в Иране, Китае, россии и Турции, в связи с иранским беспилотным летательным аппаратом и разработкой военной авиации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что эта сеть способствовала поставке и финансовым операциям в поддержку иранской авиационной промышленной компании (HESA) по производству, закупкам и техническому обслуживанию дронов и военных самолетов.

OFAC также обновляет запись HESA в Список специально определенных граждан и заблокированных лиц (SDN), включив его новый псевдоним, который он использовал для уклонения от санкций и мер экспортного контроля.
 
"Длительное умышленное распространение Ираном своих БПЛА позволяет россии, ее ставленникам на Ближнем Востоке и другим дестабилизирующим игрокам подрывать глобальную стабильность", - заявил замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон.
В частности, под санкции попали:
  • Мехди Гогердчян – нынешний управляющий директор HESA и член совета директоров фирмы (Иран);
  • Хамидрез Нури — заместитель председателя совета директоров HESA (Иран);
  • Хусейн Аини — директор HESA по производству БПЛА и занимается испытаниями БПЛА компании в Сирии (Иран);
  • Компания Shenzhen Jiasibo (Китай);
  • Компания Dong Wenbo (Китай);
  • Су Чуньпен – управляющий директор и владелец Shenzhen Jiasibo (Китай);
  • Мехмет Токдемир (Турция);
  • Алааддин Айкут (Турция).
Также США добавили в список ограничений российские компании "Дельта-Аэро", ОАО НПП "Аэросила" и ОАО "Стар".
"Дельта-Аэро", АО "НПП "Аэросила" и ОАО "Стар" внесены в санкционный список за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки или товаров или услуг в поддержку HESA", — говорится в сообщении.