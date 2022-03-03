США ввели санкции против крупных бизнесменов и олигархов Болгарии

Американское руководство применило "закон Магнитского" в отношении трех граждан Болгарии и 64 связанных с ними компаний. Некоторые из них подозреваются в коррупционных связях с Россией и шпионаже в интересах Москвы.
Об этом накануне сообщил американский Минфин.
Санкции введены против бизнесмена и олигарха Василия Божкова. Его обвиняют в планах создать канал для российских лидеров для воздействия на правительство Болгарии и подкупа чиновников.
Божков, один из самых богатых людей Болгарии, бежал из страны в 2020 году из-за уголовных обвинений, включая вымогательство, мошенничество с налогами и торговлю влиянием. Он отрицает любые противоправные действия и сейчас живет в Дубае.
Минфин США также наложил санкции на Деляна Пеевского, предпринимателя и бывшего депутата парламента Болгарии, и на Илька Желязкова, чиновника, который, по словам ведомства, использовался Пеевским для осуществления схем подкупа.
Санкции также были введены против 64 компаний, которые принадлежат или контролируются Божковым и Пеевским.
Государственный департамент США также наложил санкции на бывших болгарских чиновников Александра Манолева, Петра Гаралампиева, Красимира Томова, а также Пеевского и Желязкова за их якобы причастность к коррупции, запретив им и их семьям въезд в США.
Божков, один из самых богатых людей Болгарии, бежал из страны в 2020 году из-за уголовных обвинений, включая вымогательство, мошенничество с налогами и торговлю влиянием. Он отрицает любые противоправные действия и сейчас живет в Дубае.
Минфин США также наложил санкции на Деляна Пеевского, предпринимателя и бывшего депутата парламента Болгарии, и на Илька Желязкова, чиновника, который, по словам ведомства, использовался Пеевским для осуществления схем подкупа.
Санкции также были введены против 64 компаний, которые принадлежат или контролируются Божковым и Пеевским.
Государственный департамент США также наложил санкции на бывших болгарских чиновников Александра Манолева, Петра Гаралампиева, Красимира Томова, а также Пеевского и Желязкова за их якобы причастность к коррупции, запретив им и их семьям въезд в США.
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