США ввели санкции против крупных бизнесменов и олигархов Болгарии

13:45 03 Июнь Киев, Украина

Американское руководство применило "закон Магнитского" в отношении трех граждан Болгарии и 64 связанных с ними компаний. Некоторые из них подозреваются в коррупционных связях с Россией и шпионаже в интересах Москвы.

Об этом накануне сообщил американский Минфин.

"Сегодня министерство финансов США наложило санкции на трех болгар за их большую роль в коррупции в Болгарии, а также их сети, охватывающие 64 организации. Администрация считает, что коррупция унижает верховенство права, ослабляет экономику и экономический рост, подрывает демократические институты, продолжает конфликты и лишает невинных граждан основных прав человека, и сегодняшняя акция – крупнейшая на сегодняшний день, направленная на коррупцию, – демонстрирует постоянные усилия привлечь к ответственности причастных к коррупции", – говорится в заявлении Минфина.

Санкции введены против бизнесмена и олигарха Василия Божкова. Его обвиняют в планах создать канал для российских лидеров для воздействия на правительство Болгарии и подкупа чиновников.



Божков, один из самых богатых людей Болгарии, бежал из страны в 2020 году из-за уголовных обвинений, включая вымогательство, мошенничество с налогами и торговлю влиянием. Он отрицает любые противоправные действия и сейчас живет в Дубае.



Минфин США также наложил санкции на Деляна Пеевского, предпринимателя и бывшего депутата парламента Болгарии, и на Илька Желязкова, чиновника, который, по словам ведомства, использовался Пеевским для осуществления схем подкупа.



Санкции также были введены против 64 компаний, которые принадлежат или контролируются Божковым и Пеевским.



Государственный департамент США также наложил санкции на бывших болгарских чиновников Александра Манолева, Петра Гаралампиева, Красимира Томова, а также Пеевского и Желязкова за их якобы причастность к коррупции, запретив им и их семьям въезд в США.