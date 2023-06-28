США ввели санкции против компаний, связанных с ЧВК "Вагнер"

Министерство финансов США ввело санкции против четырех компаний и одного человека, связанных с ЧВК "Вагнера" евгения пригожина, говорится в пресс-релизе Минфина США.
Согласно тексту пресс-релиза, целевые организации занимались незаконной добычей золота и торговлей в Африке для финансирования компании наемников ЧВК "Вагнер".
Согласно тексту пресс-релиза, целевые организации занимались незаконной добычей золота и торговлей в Африке для финансирования компании наемников ЧВК "Вагнер".
Санкции ввели против:
- Midas Ressources SARLU (Midas) – горнодобывающая компания из Центральной Африканской Республики. Она сохраняет льготное разрешение на добычу золота у Ндассима, которое, по оценкам экспертов, содержит золото стоимостью более 1 млрд долларов. Более того, Midas вместе с Wagner Group несет ответственность за отказ представителям правительства ЦАР в возможности проверить шахту Ndassima.
- Diamville SAU (Diamville) — компания по закупкам золота и бриллиантов, базирующаяся в ЦАР и контролируемая пригожиным. Она является одной из нескольких компаний, связанных с пригожиным, тесно связанных с добывающим сектором ЦАР. В 2022 году Diamville участвовал в схеме продажи золота, которая предусматривала конвертацию золота из ЦАР в доллары США.
- Industrial Resources General Trading (Industrial Resources) — дистрибьютор промышленных товаров из Дубая, оказавший финансовую поддержку пригожину из-за его деловых отношений с Diamville. Industrial Resources также участвовала в упомянутой схеме продаж золота.
- Общества с ограниченной ответственностью ДМ (ООО ДМ) – российская фирма, также участвовавшая в вышеупомянутой схеме продажи золота.
- Андрей Николаевич Иванов – гражданин россии, является руководителем группы Вагнера. Весной 2023 года он тесно сотрудничал с организацией пригожина Africa Politology и высокопоставленными чиновниками Мали по соглашениям с оружием, концернам по добыче полезных ископаемых и другой деятельности группы Вагнера в Мали.
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