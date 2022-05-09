США ввели санкции против КНР за жестокую борьбу с "инакомыслием" в Гонконге

07:46 08 декабря Киев, Украина





Об этом заявил в понедельник, 7 декабря, государственный секретарь



По его словам, Пекин использовал принятый летом китайским парламентом закон о нацбезопасности Гонконге "для борьбы с инакомыслием и для ареста тех, кто протестует против репрессивной политики Пекина".



Помпео отметил, что действия ПК ВСНП подорвали возможность для населения Гонконга выбирать своих представителей в органы власти, и подобные действия являются нарушением китайско-британской Совместной декларации и Основного закона Гонконга.



Санкции предусматривают запрет въезда в США для 14-ти китайских депутатов и членов их семей, блокирование их активов, находящихся или в юрисдикции США, или под управлением американских граждан, или в их владении, а также запрет гражданам США вести дела с этими лицами.



В июле американский президент Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против материкового Китая в ответ на вмешательство КНР в автономию Гонконга.



Пекин резко ответил на утвержденные Трампом санкции, обвинив США во "вмешательстве во внутренние дела" страны.



Высший законодательный орган КНР Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) 30 июня принял контроверсионный закон о национальной безопасности Гонконга — специального административного района Китая.



Ранее это решение раскритиковали США, Великобритания, Австралия и ЕС. Американский госсекретарь Майк Помпео проинформировал Конгресс о том, что Гонконг не может считаться имеющим широкую автономию в составе Китая из-за законодательной инициативы Пекина, а принятие указанного законопроекта может нанести вред статусу Гонконга как ключевого азиатского финансового центра. Любое демократическое волеизъявление населения в Гонконге моментально подавляется репрессивной политикой КНР.Об этом заявил в понедельник, 7 декабря, государственный секретарь США Майк Помпео.По его словам, Пекин использовал принятый летом китайским парламентом закон о нацбезопасности Гонконге "для борьбы с инакомыслием и для ареста тех, кто протестует против репрессивной политики Пекина".Помпео отметил, что действия ПК ВСНП подорвали возможность для населения Гонконга выбирать своих представителей в органы власти, и подобные действия являются нарушением китайско-британской Совместной декларации и Основного закона Гонконга.Санкции предусматривают запрет въезда в США для 14-ти китайских депутатов и членов их семей, блокирование их активов, находящихся или в юрисдикции США, или под управлением американских граждан, или в их владении, а также запрет гражданам США вести дела с этими лицами.В июле американский президент Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против материкового Китая в ответ на вмешательство КНР в автономию Гонконга.Пекин резко ответил на утвержденные Трампом санкции, обвинив США во "вмешательстве во внутренние дела" страны.Высший законодательный орган КНР Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) 30 июня принял контроверсионный закон о национальной безопасности Гонконга — специального административного района Китая.Ранее это решение раскритиковали США, Великобритания, Австралия и ЕС. Американский госсекретарь Майк Помпео проинформировал Конгресс о том, что Гонконг не может считаться имеющим широкую автономию в составе Китая из-за законодательной инициативы Пекина, а принятие указанного законопроекта может нанести вред статусу Гонконга как ключевого азиатского финансового центра.



В 2019-2020 годах Гонконг захлестнула новая волна массовых протестов против усиления влияния Пекина в автономном округе и решений, ограничивающих гражданские свободы его жителей. Эти выступления нередко выливались в уличные беспорядки и сопровождались столкновениями с полицией. Теперь иностранные наблюдатели и правозащитники опасаются, что новый закон будет использоваться властями КНР для подавления демократического движения в Гонконге.