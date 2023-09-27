США ввели безвизовый режим с Израилем

17:24 27 сентября Киев, Украина





Страны вели переговоры около 10 лет. Впрочем, решение удалось принять только сейчас, поскольку Израиль выполнил главное требование — уровень отказов в визах гражданам стал менее 3%.



Как только электронную систему путешествий обновят, израильтянам не понадобятся визы для путешествий в Соединенные Штаты. Нужно будет подавать заявки на поездку и указывать цель визита.



Гражданам Израиля можно будет находиться в США до 90 дней. Соответственно, американцы смогут просить въезд в Израиль на срок до 90 дней для бизнеса, туризма или транзита без получения визы. Соединенные Штаты 27 сентября включили Израиль в американскую программу безвизового режима, сообщается на сайте Государственного департамента США Страны вели переговоры около 10 лет. Впрочем, решение удалось принять только сейчас, поскольку Израиль выполнил главное требование — уровень отказов в визах гражданам стал менее 3%.Как только электронную систему путешествий обновят, израильтянам не понадобятся визы для путешествий в Соединенные Штаты. Нужно будет подавать заявки на поездку и указывать цель визита.Гражданам Израиля можно будет находиться в США до 90 дней. Соответственно, американцы смогут просить въезд в Израиль на срок до 90 дней для бизнеса, туризма или транзита без получения визы.

"Вступление Израиля в Программу безвизового режима - шаг вперед в стратегическом партнерстве, который будет способствовать дальнейшему укреплению многолетнего взаимодействия между людьми, экономического сотрудничества и координации безопасности между нашими", - сказал госсекретарь Энтони Блинкен.

По словам главы дипломатии, "это важное достижение усилит свободу передвижения для граждан США, включая тех, кто проживает на палестинских территориях или путешествует в и из них".