США ввели безвизовый режим с Израилем

Соединенные Штаты 27 сентября включили Израиль в американскую программу безвизового режима, сообщается на сайте Государственного департамента США.
Страны вели переговоры около 10 лет. Впрочем, решение удалось принять только сейчас, поскольку Израиль выполнил главное требование — уровень отказов в визах гражданам стал менее 3%.
Как только электронную систему путешествий обновят, израильтянам не понадобятся визы для путешествий в Соединенные Штаты. Нужно будет подавать заявки на поездку и указывать цель визита.
Гражданам Израиля можно будет находиться в США до 90 дней. Соответственно, американцы смогут просить въезд в Израиль на срок до 90 дней для бизнеса, туризма или транзита без получения визы.
Страны вели переговоры около 10 лет. Впрочем, решение удалось принять только сейчас, поскольку Израиль выполнил главное требование — уровень отказов в визах гражданам стал менее 3%.
Как только электронную систему путешествий обновят, израильтянам не понадобятся визы для путешествий в Соединенные Штаты. Нужно будет подавать заявки на поездку и указывать цель визита.
Гражданам Израиля можно будет находиться в США до 90 дней. Соответственно, американцы смогут просить въезд в Израиль на срок до 90 дней для бизнеса, туризма или транзита без получения визы.
По словам главы дипломатии, "это важное достижение усилит свободу передвижения для граждан США, включая тех, кто проживает на палестинских территориях или путешествует в и из них".
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