США введут новые санкции против москвы - Reuters

14:57 30 сентября Киев, Украина

Джо Байден заявил, что Штаты никогда не признают действия россии в Украине и введут новые санкции против москвы в случае аннексии украинских территорий.



Об этом сообщает Reuters.



Выступая перед лидерами тихоокеанских островов, Байден осудил псевдореферендумы на временно захваченных территориях Украины как "абсолютную фальсификацию", заявив, что результаты были "сфабрикованы в москве".

"Соединенные Штаты - я хочу четко заявить об этом - Соединенные Штаты никогда, никогда, никогда не признают претензий россии на суверенную территорию Украины", - сказал Байден.

Также президент США отметил, что "нападение россии с имперскими амбициями на Украину является вопиющим нарушением Устава ООН, основных принципов суверенитета и территориальной целостности".



Байден заявил, что Соединенные Штаты работают с союзниками над санкциями, которые должны быть введены после того, как россия аннексирует новые территории Украины.