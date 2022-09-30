США введут новые санкции против москвы - Reuters

Джо Байден заявил, что Штаты никогда не признают действия россии в Украине и введут новые санкции против москвы в случае аннексии украинских территорий.
Об этом сообщает Reuters.
Выступая перед лидерами тихоокеанских островов, Байден осудил псевдореферендумы на временно захваченных территориях Украины как "абсолютную фальсификацию", заявив, что результаты были "сфабрикованы в москве".
Также президент США отметил, что "нападение россии с имперскими амбициями на Украину является вопиющим нарушением Устава ООН, основных принципов суверенитета и территориальной целостности".
Байден заявил, что Соединенные Штаты работают с союзниками над санкциями, которые должны быть введены после того, как россия аннексирует новые территории Украины.
Байден заявил, что Соединенные Штаты работают с союзниками над санкциями, которые должны быть введены после того, как россия аннексирует новые территории Украины.
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