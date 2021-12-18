США введет санкции против финансировавших ИГ

00:24 29 Июль Киев, Украина

В США объявили о применении санкций в отношении двух человек, которые финансировали террористическое государство.

Вашингтон заявил, что Фаруке Хамуде и Аднане Мухаммеде Амине аль-Рави участвовали в финансировании террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Турции. Об этом сообщается в заявлении Министерства финансов США, опубликованном во вторник на его сайте.

Отмечается, что Фарук Хамуд и Аднан Мухаммед Амин аль-Рави «оказывали материальную, финансовую и технологическую помощь ИГ, обеспечивали [группировку] товарами и предоставляли услуги».

«Администрация [президента США Дональда] Трампа продолжит стремиться к полному разрушению финансовой деятельности и сетей ИГ», — приводятся в пресс-релизе слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.