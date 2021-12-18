США введет санкции против финансировавших ИГ

В США объявили о применении санкций в отношении двух человек, которые финансировали террористическое государство.
Вашингтон заявил, что Фаруке Хамуде и Аднане Мухаммеде Амине аль-Рави участвовали в финансировании террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Турции. Об этом сообщается в заявлении Министерства финансов США, опубликованном во вторник на его сайте.
Отмечается, что Фарук Хамуд и Аднан Мухаммед Амин аль-Рави «оказывали материальную, финансовую и технологическую помощь ИГ, обеспечивали [группировку] товарами и предоставляли услуги».
Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.
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