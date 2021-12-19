США все еще рассматривают вопрос о признании Кубы государством, поддерживающим терроризм

10:12 17 Декабрь Киев, Украина

Администрация президента Джо Байдена заявила, что все еще рассматривает вопрос о признании Кубы государством, поддерживающим терроризм, даже несмотря на то, что годовой отчет не содержит новых доказательств причастности властей острова к росту терроризма.



Администрация Дональда Трампа в последние дни своего пребывания у власти вернула Кубу в черный список террористов.



Байден удивил политических экспертов тем, что в значительной степени сохранил политику Трампа, а не вернулся к усилиям бывшего президента Барака Обамы по прекращению десятилетий враждебности по отношению к коммунистическому острову.



В годовом отчете, в разделе, посвященном терроризму, перечислены такие страны как Иран, Северная Корея и Сирия, но ничего не сказано о Кубе.

«Нахождение Кубы в списке террористов ставит еще одну преграду на пути к улучшению отношений с островом и создает дополнительные препятствия для покупки или получения гуманитарных товаров», - говорится в письме комитета Палаты представителей по иностранным делам.



Напомним, администрация Трампа присвоила статус террора, частично ссылаясь на присутствие на Кубе переговорщиков из колумбийских партизан ELN, которые приехали на остров для переговоров и отказались вернуться для судебного преследования.

Ряд американских беглецов также живут на Кубе, в том числе Ассата Шакур, боевик Black Power, сбежавшая из тюрьмы, где она отбывала срок за убийство полицейского.