США впервые отправят в Украину бронебойные снаряды с обедненным ураном - Reuters

11:29 02 сентября Киев, Украина

Агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что уже в ближайшее время США поставит в Украину бронебойные боеприпасы с обедненным ураном. Такие снаряды ВСУ получат в первый раз. Важно отметить, что обедненный уран используется в боеприпасах, поскольку его чрезвычайная плотность дает снарядам возможность легко пробивать броню.

"Снаряды, которые могут помочь уничтожить российские танки, являются частью нового пакета военной помощи Украине, которое должно быть представлено на следующей неделе", - сообщает информагентство.

Сообщается, что снаряды с обедненным ураном могут применяться с помощью американских танков Abrams, а последние должны доставить на территорию Украины в ближайшие недели.

Один из чиновников сказал журналистам, что стоимость будущего пакета, в который будут включены снаряды, составляет от 240 до 375 миллионов долларов в зависимости от того, что в него включат.

Обеденный уран - металл высокой плотности (примерно втрое выше плотности железа), в военной промышленности используется для производства комбинированной брони и бронебойных подкалиберных снарядов.

Противники таких вооружений, например Международная коалиция по запрету уранового оружия, указывают на риски для здоровья от употребления или вдыхания пыли обедненного урана, в частности, возможность развития рака и врожденных дефектов. Хотя материал имеет гораздо меньшую радиоактивность, чем уран природного происхождения, его частицы могут задерживаться на длительное время. Также это может осложнить процесс послевоенного очищения территорий нашего государства.

Ранее СМИ писали, что США планируют дать Киеву кассетные снаряды с большей дальностью поражения.

Напомним, США выделили Украине очередной пакет военной помощи в 200 млн долларов.