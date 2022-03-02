США возобновляют против Беларуси санкции 2006 года

09:21 31 Май Киев, Украина

Министерство финансов США с 3 июня возобновит санкции в отношении некоторых белорусских компаний, которые были введены в 2006 году из-за нарушения прав человека в республике.

Об этом изданию Bloomberg заявил представитель ведомства.



Под санкции, в частности, попадут "производитель шин, предприятие по производству удобрений, а также производитель красок".



После победы Александра Лукашенко на выборах 2006 года США ввели санкции в отношении Минска из-за нарушения прав человека в республике. Тогда гражданам и компаниям США запретили предоставлять финансирование, товары или услуги лицам, попавшим в список, и наоборот. В санкционный список вошел, в частности, сам Лукашенко.



Среди компаний, на которые распространялись санкции – "Белнефтехим" и его американское представительство, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", Белорусский нефтяной торговый дом.