США ужесточают контроль за поставками полупроводников в Китай

США планируют усилить радикальные меры, чтобы ограничить доступ Китая к полупроводникам и оборудованием для производства микросхем, чтобы помешать своему геополитическому сопернику получить передовые технологии, которые могли бы дать ему военное преимущество.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что Администрация Байдена стремится усилить контроль за продажей графических чипов для приложений искусственного интеллекта и передового оборудования для производства чипов китайским компаниям.
США также введут дополнительные проверки китайских фирм, которые пытаются избежать экспортных ограничений, направляя поставки через другие страны, и добавят китайские фирмы по разработке микросхем в список ограничений на торговлю, требуя от зарубежных производителей получить лицензию США на выполнение заказов от этих компаний.
Год назад США обнародовали начальные ограничения по чипам, попытавшись повлиять на технологическое развитие Китая. Администрация Байдена утверждала, что этот шаг необходим национальной безопасности. Китай ответил на ускорение инвестиций в создание собственных внутренних возможностей.
Отмечается, что Администрация Байдена стремится усилить контроль за продажей графических чипов для приложений искусственного интеллекта и передового оборудования для производства чипов китайским компаниям.
США также введут дополнительные проверки китайских фирм, которые пытаются избежать экспортных ограничений, направляя поставки через другие страны, и добавят китайские фирмы по разработке микросхем в список ограничений на торговлю, требуя от зарубежных производителей получить лицензию США на выполнение заказов от этих компаний.
Год назад США обнародовали начальные ограничения по чипам, попытавшись повлиять на технологическое развитие Китая. Администрация Байдена утверждала, что этот шаг необходим национальной безопасности. Китай ответил на ускорение инвестиций в создание собственных внутренних возможностей.
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