США ужесточают санкции против ХАМАСа: третий раунд в ответ на нападения на Израиль

18:15 14 ноября Киев, Украина

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввел третий раунд санкций против физических и юридических лиц, связанных с ХАМАСом , в ответ на их нападения на Израиль и гражданское население.

Согласно пресс-релизу американского ведомства, эти ограничения предпринимаются для лишения ХАМАСа возможности финансирования своих действий.



Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты работают в сотрудничестве с партнерами, включая Великобританию, чтобы ослабить финансовую инфраструктуру ХАМАСа, прервать внешнее финансирование и блокировать новые каналы финансирования, которые организация пытается использовать.



В рамках новых санкций затронуты 8 физических и 2 юридических лица. Это третья волна санкций, предшествующие были введены 18 и 27 октября соответственно. В результате сегодняшних действий Минфина США все имущество указанных лиц, находящееся в Соединенных Штатах или под контролем граждан США, будет заблокировано.