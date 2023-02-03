США увеличат военное присутствие на Филиппинах

Филиппины предоставили Вашингтону больший доступ к своим военным базам. Соединенные Штаты расширяют свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе с целью противодействия Китаю из- за роста напряжения вокруг Тайваня.
Об этом пишет The New York Times.
Министр обороны США Ллойд Остин 2 февраля посетил Филиппины и по результату встречи с главой Минобороны Филиппин Карлито Гальвесом было заключено соглашение о сотрудничестве.
Документ разрешает США размещать военную технику и строить объекты в девяти местах на Филиппинах. Издание отмечает, что это станет крупнейшим американским военным присутствием в этой стране за последние 30 лет.
Об этом пишет The New York Times.
Министр обороны США Ллойд Остин 2 февраля посетил Филиппины и по результату встречи с главой Минобороны Филиппин Карлито Гальвесом было заключено соглашение о сотрудничестве.
Документ разрешает США размещать военную технику и строить объекты в девяти местах на Филиппинах. Издание отмечает, что это станет крупнейшим американским военным присутствием в этой стране за последние 30 лет.
Заявление министра обороны Остина сигнализирует о том, что Штаты могут использовать свои вооруженные силы, чтобы сильнее противостоять агрессивным действиям китайской армии в Южнокитайском море. Ведь Китай и несколько стран Юго-Восточной Азии, включая Филиппины, имеют территориальные споры. Они могли бы помочь Тайваню, если армия Китая нападет на остров, который Пекин считает частью своей территории.
В официальном заявлении Ллойда Остина не говорилось, где конкретно будут расположены дополнительные базы.
Как сообщает Reuters, Пекин заявил, что расширение доступа США к филиппинским военным базам подрывает региональную стабильность и "усиливает напряженность".
После визита Министра обороны США Ллойда Остина в Филиппины, 3 февраля военные зафиксировали на севере Америки разведывательный воздушный шар из Китая.
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