США увеличат военное присутствие на Филиппинах

16:20 03 февраля Киев, Украина





Об этом пишет The New York Times.



Министр обороны



Документ разрешает США размещать военную технику и строить объекты в девяти местах на Филиппинах. Издание отмечает, что это станет крупнейшим американским военным присутствием в этой стране за последние 30 лет. Филиппины предоставили Вашингтону больший доступ к своим военным базам. Соединенные Штаты расширяют свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе с целью противодействия Китаю из- за роста напряжения вокруг Тайваня.Об этом пишет The New York Times.Министр обороны США Ллойд Остин 2 февраля посетил Филиппины и по результату встречи с главой Минобороны Филиппин Карлито Гальвесом было заключено соглашение о сотрудничестве.Документ разрешает США размещать военную технику и строить объекты в девяти местах на Филиппинах. Издание отмечает, что это станет крупнейшим американским военным присутствием в этой стране за последние 30 лет.

"Мы обсудили конкретные шаги по противодействию дестабилизирующей деятельности в окружающих Филиппины водах, в том числе в Филиппинском море, и мы остаемся преданными укреплению наших общих возможностей противостоять вооруженному нападению", — заявил министр обороны США Ллойд Остин во время совместного брифинга с главой Минобороны. Филиппин Карлито Гальвес.

Заявление министра обороны Остина сигнализирует о том, что Штаты могут использовать свои вооруженные силы, чтобы сильнее противостоять агрессивным действиям китайской армии в Южнокитайском море. Ведь Китай и несколько стран Юго-Восточной Азии, включая Филиппины, имеют территориальные споры. Они могли бы помочь Тайваню, если армия Китая нападет на остров, который Пекин считает частью своей территории.

"Это действительно большой результат", - сказал Джейкоб Стоукс, старший научный сотрудник Индийско-тихоокеанской программы безопасности в Центре нового американского общества. "Вы можете улучшить массовые силы и проектировать их, если будете присутствовать в этих местах на Филиппинах".

В официальном заявлении Ллойда Остина не говорилось, где конкретно будут расположены дополнительные базы.



Как сообщает Reuters, Пекин заявил, что расширение доступа США к филиппинским военным базам подрывает региональную стабильность и "усиливает напряженность".