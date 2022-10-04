США усилят технологические санкции против Китая

Администрация Байдена планирует объявить о новых ограничениях на доступ Китая к полупроводниковым технологиям США.
Новые ограничения коснутся экспорта полупроводников и микросхем, даже если их делают третьи страны. Таким образом Вашингтон хочет помешать Пекину создавать производительные суперкомпьютеры и выпускать микроэлектронную продукцию.
Ранее США уже ограничили экспорт некоторых компьютерных чипов, применяемых в технологиях искусственного интеллекта. В том числе запрет коснулся высокопроизводительных графических процессоров от Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD). Однако этого может быть недостаточно для сдерживания развития науки и оборонного сектора Китая, считают в администрации президента Джо Байдена.
Новый пакет санкций расширит список организаций в КНР, которым запретят доступ к американским технологиям, способным ускорить научно-технический прогресс и разработку новых видов вооружений. Под ограничения могут попасть не только крупные китайские компании, но и академические учреждения.
Министерство торговли США планирует выпустить новый регламент уже на этой неделе, уточняет агентство. Он будет касаться полупроводниковых технологий, связанных с выпуском чипов с техпроцессом 14-нм и менее. Также будут формализованы введенные ранее ограничения в отношении продукции Nvidia и AMD.
В августе президент США Джо Байден подписал закон о поддержке национальных производителей полупроводников. На развитие секторов, необходимых для конкуренции с Китаем в этой сфере, выделили $52,7 млрд.
США рассматривают варианты и других санкций против Китая — о них они задумались после обострения ситуации на Тайване. Таким образом Вашингтон хочет удержать Пекин от вторжения на остров. Какие именно новые запреты обсуждаются, пока неизвестно.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии