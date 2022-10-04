США усилят технологические санкции против Китая

18:00 04 октября Киев, Украина

Администрация Байдена планирует объявить о новых ограничениях на доступ Китая к полупроводниковым технологиям США



Новые ограничения коснутся экспорта полупроводников и микросхем, даже если их делают третьи страны. Таким образом Вашингтон хочет помешать Пекину создавать производительные суперкомпьютеры и выпускать микроэлектронную продукцию.