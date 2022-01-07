США: ураган "Лаура" унес жизнь шести человек

15:59 28 Август Киев, Украина

Ураган, который в США назвали "Лаура" обрушился на штат Луизиана , по словам правительства, это одно из сильнейших стихийных бедствий за всю историю страны.

Жертвами "Лауры" стали шесть человек. Ущерб от стихии подсчитывается.

Об этом в своем Twitter сообщил департамент здравоохранения штата.

"Мы с грустью сообщает о смерти шести человек из-за шторма", – говорится в сообщении.

Этот ураган – один из сильнейших, когда-либо обрушившихся на США.



Максимальная скорость ветра "Лауры" была 241 км/ч. Только через 11 часов после выхода на сушу "Лаура" окончательно утратила статус урагана и стала тропическим штормом.



Губернатор Луизианы Джон Эдвардс, заявил, что ущерб от стихии пока не подсчитан, но уже ясно, что он будет "колоссальным" – около 900 тыс. домов, заведений и предприятий остались без света, разрушены целые кварталы. Эдвардс добавил, что власти готовились к худшему развитию событий.



Из-за приближения "Лауры" власти эвакуировали более полумиллиона жителей Техаса и Луизианы.