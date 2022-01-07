США: ураган "Лаура" унес жизнь шести человек

Ураган, который в США назвали "Лаура" обрушился на штат Луизиана, по словам правительства, это одно из сильнейших стихийных бедствий за всю историю страны.
Жертвами "Лауры" стали шесть человек. Ущерб от стихии подсчитывается.
Об этом в своем Twitter сообщил департамент здравоохранения штата.
Этот ураган – один из сильнейших, когда-либо обрушившихся на США.
Максимальная скорость ветра "Лауры" была 241 км/ч. Только через 11 часов после выхода на сушу "Лаура" окончательно утратила статус урагана и стала тропическим штормом.
Губернатор Луизианы Джон Эдвардс, заявил, что ущерб от стихии пока не подсчитан, но уже ясно, что он будет "колоссальным" – около 900 тыс. домов, заведений и предприятий остались без света, разрушены целые кварталы. Эдвардс добавил, что власти готовились к худшему развитию событий.
Из-за приближения "Лауры" власти эвакуировали более полумиллиона жителей Техаса и Луизианы.
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