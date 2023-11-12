США упрекнули Израиль в гибели большого числа гражданских палестинцев

12:24 11 ноября Киев, Украина

Поддерживая Израиль в войне с боевиками ХАМАС, Соединенные Штаты в то же время очень обеспокоены массовой гибелью мирного населения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратил внимание на последствия ударов по сектору Газы и упрекнул Израиль в том, что при этом погибло большое количество палестинцев. Он заявил, что необходимо приложить больше усилий по защите гражданских лиц, сообщает Bloomberg.

"Слишком много палестинцев было убито, слишком много пострадало за последние недели. Мы хотим сделать все возможное, чтобы предотвратить причинение им вреда и увеличить помощь, которую они получают", - сказал Блинкен.

Сообщается, что США пытаются оказывать давление на Израиль, поскольку большое количество жертв среди палестинского населения начинают негативно отражаться на отношениях между арабскими странами и Вашингтоном.

Напомним, израильские танки оцепили больницу в Газе. Медики просят Красный Крест помочь с эвакуацией.

Ранее в США заявили, что Израиль согласился ежедневно вводить ежедневные гуманитарные паузы во время военных операций в северной части Газы.