США упразднили статус россии как страны с рыночной экономикой

Министерство торговли США отменило предоставленный россии двадцать лет назад статус страны с рыночной экономикой. Этот статус ограничивал расчет антидемпинговых пошлин на российские товары.
Об этом сообщает Reuters.
Минторг заявило, что его анализ показывает, что "широкое" участие правительства в российской экономике привело к искажению цен и расходов, которые, по его словам, не точно отражают, справедливо ли российские компании устанавливали цены на импорт в США.
Минторг заявило, что его анализ показывает, что "широкое" участие правительства в российской экономике привело к искажению цен и расходов, которые, по его словам, не точно отражают, справедливо ли российские компании устанавливали цены на импорт в США.
В 2002 году Вашингтон предоставил россии статус страны с рыночной экономикой, что явилось важным шагом для вступления россии во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году.
В прошлом году Американская торговая палата в россии заявила, что москва сможет оспорить любое решение США о лишении россии статуса рыночной экономики в ВТО.
Однако после вторжения россии в Украину отношения москвы с Западом резко ухудшились. США вместе с другими западными странами ввели широкие санкции против рф.
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