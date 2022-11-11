США упразднили статус россии как страны с рыночной экономикой

09:53 11 ноября Киев, Украина

Министерство торговли США отменило предоставленный россии двадцать лет назад статус страны с рыночной экономикой. Этот статус ограничивал расчет антидемпинговых пошлин на российские товары.

Об этом сообщает Reuters.



Минторг заявило, что его анализ показывает, что "широкое" участие правительства в российской экономике привело к искажению цен и расходов, которые, по его словам, не точно отражают, справедливо ли российские компании устанавливали цены на импорт в США.

"Данное решение дает Соединенным Штатам возможность применить полную силу антидемпингового закона США для устранения рыночных искажений, вызванных усилением вмешательства российского правительства в их экономику", - заявили в ведомстве.

В 2002 году Вашингтон предоставил россии статус страны с рыночной экономикой, что явилось важным шагом для вступления россии во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году.



В прошлом году Американская торговая палата в россии заявила, что москва сможет оспорить любое решение США о лишении россии статуса рыночной экономики в ВТО.



Однако после вторжения россии в Украину отношения москвы с Западом резко ухудшились. США вместе с другими западными странами ввели широкие санкции против рф.