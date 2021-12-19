США: умер борец за права темнокожих Джон Льюис

08:43 18 Июль Киев, Украина

Из Вашингтона сообщили о смерти выдающегося борца за права темнокожих. На 81 году жизни скончался Джон Льюис. Его назвали совестью Конгресса и одним из величайших героев в истории Америки.

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Джон Льюис, считавшийся одним из наиболее видных борцов за права темнокожего населения, умер в пятницу в возрасте 80 лет. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси.

"Сегодня Америка оплакивает потерю одного из величайших героев американской истории — конгрессмена Джона Льюиса, который был совестью Конгресса", - говорится в ее заявлении.

В декабре 2019 года у политика был диагностирован рак поджелудочной железы на последней стадии, однако он пообещал тогда, что продолжит представлять в Конгрессе свой округ.

Льюис являлся одним из организаторов знаменитого марша на Вашингтон, который провел в 1963 году Мартин Лютер Кинг. В Конгресс он впервые прошел в 1986 году и с тех пор 17 раз подряд занимал эту выборную должность, представляя один из округов города Атланта.

Льюис был одним из заметных критиков хозяина Белого дома Дональда Трампа. Так, после победы республиканца на выборах он объявил, что впервые с момента избрания конгрессменом собирается пропустить инаугурацию очередного президента страны, поскольку не считает Трампа законно избранным главой государства.