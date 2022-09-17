США участвуют в расследовании военных преступлений россиян - Блинкен

09:10 17 сентября Киев, Украина

Зверства россиян на оккупированных территориях Украины, в частности в Изюме, - это военные преступления. Всех же причастных к совершению массовых убийств и пыток на территории Украины необходимо привлечь к ответственности. Об этом в пятницу, 16 сентября, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет CNN.

"Мы все работаем над сбором доказательств и документированием зверства, которые были совершены. И во многих случаях это будет равнозначно военным преступлениям, что, на мой взгляд, является правильным подходом для рассмотрения этого вопроса", - отметил глава Госдепа.

Блинкен подчеркнул, что сейчас идет работа, которая обеспечит привлечение к ответственности российских оккупантов.

"То ли через процесс в самой Украине, то ли с применением механизмов ОБСЕ, ООН, Международного уголовного суда - все это вместе, я думаю, будет очень важным для обеспечения того, чтобы совершившие зверства, а также те, кто отдавал приказы, понесли ответственность ", - добавил госсекретарь США.

Напомним, Зеленский рассказал о зверствах оккупантов на Харьковщине и сравнил трагедию региона с Бучей.