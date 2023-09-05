США требуют от Ирана прекратить продажу агрессору беспилотников

Соединенные Штаты Америки призывают Иран остановить поставки рф беспилотных летательных аппаратов.
В рамках широкого международного соглашения, которое находится в процессе обсуждения между Вашингтоном и Тегераном с целью снижения напряженности, США акцентируют внимание на важности прекращения Ираном продаж дронов россии.
Об этой просьбе сообщает информационный ресурс Financial Times.
Администрация Соединенных Штатов настаивает на том, чтобы Иран прекратил поставку боевых беспилотных аппаратов россии, которые применяются Москвой в ходе войны на территории Украины, а также запасных частей для данных дронов.
По данным агентства Reuters, эта новость появилась в период, когда американские и иранские дипломаты активно работают над снижением напряженности и восстановлением широкомасштабных переговоров в контексте ядерной программы Ирана.
Государственный секретарь США, Энтони Блинкен, подчеркнул, что он будет весьма благосклонно относиться к любым шагам со стороны Ирана, направленным на снижение "возрастающей угрозы ядерного характера".
В рамках широкого международного соглашения, которое находится в процессе обсуждения между Вашингтоном и Тегераном с целью снижения напряженности, США акцентируют внимание на важности прекращения Ираном продаж дронов россии.
Об этой просьбе сообщает информационный ресурс Financial Times.
Администрация Соединенных Штатов настаивает на том, чтобы Иран прекратил поставку боевых беспилотных аппаратов россии, которые применяются Москвой в ходе войны на территории Украины, а также запасных частей для данных дронов.
По данным агентства Reuters, эта новость появилась в период, когда американские и иранские дипломаты активно работают над снижением напряженности и восстановлением широкомасштабных переговоров в контексте ядерной программы Ирана.
Государственный секретарь США, Энтони Блинкен, подчеркнул, что он будет весьма благосклонно относиться к любым шагам со стороны Ирана, направленным на снижение "возрастающей угрозы ядерного характера".
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