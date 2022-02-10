США: стрельба по автобусу, две смерти, пять госпитализаций

07:55 19 Май Киев, Украина

В Окленде, штат Калифорния объявлен в розыск мужчина, который стрелял по автобусу с пассажирами. Смертельное ранение получили 2 человека.

Об этом сообщает дорожная служба местного департамента полиции.



Двое пострадавших в результате стрельбы скончались от полученных ранений.



Кроме них, пострадали еще пять человек. Их госпитализировали. Сейчас полиция занимается поисками злоумышленника, пытается установить его личность.



За информацию о нем объявлена награда в размере 545 долларов.