США совместно с ЕС планируют вводить санкции против стран, которые поставляют рф боеприпасы

19:11 14 октября Киев, Украина

Власти США намеренны ввести санкции против стран, которые поставляют рф боеприпасы или поддерживают ее военную машину. Также МИД ЕС обсудят передачу иранских беспилотников россии и попытаются прийти к политическому соглашению о будущих санкциях.



Об этом сообщило информагентство Reuters в пятницу, 14 октября.



Замминистра финансов США Уолли Адейемо на официальной встрече представителей 32 стран, темой которой были санкции в отношении россии, сообщил, что американский минфин подготовил документ, в котором прописаны механизмы санкций в отношении военных партнеров рф.

"Мы готовы и можем ввести санкции против частных лиц, компаний или государств, поставляющих боеприпасы россии или поддерживающих российский военно-промышленный комплекс", - отметил чиновник.

Отметим, что европейские дипломаты провели подготовительные встречи перед министерской встречей в понедельник, 17 октября, в Люксембурге. В ходе этих встреч они провели анализ активности беспилотников.



Франция и Германия считают новые санкции в отношении беспилотников, которые использует россия, также необходимыми. Эти страны считают, что передачу дронов следует рассматривать как нарушение резолюции Совета Безопасности ООН о разработке ядерного оружия в Иране.