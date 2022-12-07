США следят за использованием боеприпасов россией - Милли

Военные Соединенных Штатов изучают количество боеприпасов, использованных в войне россии против Украины, чтобы убедиться, что Пентагон точно рассчитывает количество оружия, которое пригодится ему в случае любых будущих конфликтах или операциях.
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает Reuters.
По его словам, в Вооруженных силах Соединенных Штатов есть планы на случай возможных конфликтов по всему миру, которые включают, сколько войск, единиц оборудования и боеприпасов может потребоваться.
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает Reuters.
По его словам, в Вооруженных силах Соединенных Штатов есть планы на случай возможных конфликтов по всему миру, которые включают, сколько войск, единиц оборудования и боеприпасов может потребоваться.
По его словам, эти данные имеют ценность для работы американской промышленности.
При этом западные официальные лица заявили, что россия потратила значительную часть своих высокоточных боеприпасов во время вторжения в Украину и ее промышленность не может производить все виды боеприпасов и систем вооружения из-за западных санкций. При этом Украина, вооружённая западными странами, также быстрыми темпами использует артиллерию и другие виды вооружения.
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