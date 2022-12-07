США следят за использованием боеприпасов россией - Милли

10:33 07 декабря Киев, Украина





Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов



По его словам, в Вооруженных силах Соединенных Штатов есть планы на случай возможных конфликтов по всему миру, которые включают, сколько войск, единиц оборудования и боеприпасов может потребоваться. Военные Соединенных Штатов изучают количество боеприпасов, использованных в войне россии против Украины, чтобы убедиться, что Пентагон точно рассчитывает количество оружия, которое пригодится ему в случае любых будущих конфликтах или операциях.Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли , сообщает Reuters.По его словам, в Вооруженных силах Соединенных Штатов есть планы на случай возможных конфликтов по всему миру, которые включают, сколько войск, единиц оборудования и боеприпасов может потребоваться.

"Мы проводим исследования, анализ прямо сейчас, чтобы убедиться, что наши военные планы, наши планы на случай непредвиденных обстоятельств, которых у нас есть несколько по всему миру на разных театрах военных действий, чтобы быть уверенными, что мы сделали правильные расчеты, правильные оценки", - объяснил генерал.

По его словам, эти данные имеют ценность для работы американской промышленности.

"Мы вернемся к промышленности, чтобы предпринять любые корректирующие действия, чтобы убедиться, что у нас есть соответствующие уровни запасов для того, что может произойти", - добавил Милли.

При этом западные официальные лица заявили, что россия потратила значительную часть своих высокоточных боеприпасов во время вторжения в Украину и ее промышленность не может производить все виды боеприпасов и систем вооружения из-за западных санкций. При этом Украина, вооружённая западными странами, также быстрыми темпами использует артиллерию и другие виды вооружения.