США разблокировали 6 млрд долларов для Ирана

Соединенные Штаты разрешили перевод шести миллиардов долларов замороженных иранских средств в Южной Корее в Катар для реализации обмена заключенными между США и Ираном. Информационное агентство Reuters сообщило об этом 12 сентября.
Соглашение предусматривает, что пять американских граждан, задержанных в Иране, получат возможность вернуться в США в обмен на освобождение пятерых иранцев, удерживаемых в американской тюрьме.
Документ, направленный комитетам Конгресса США, впервые официально признает, что правительство Соединенных Штатов освобождает иранцев в рамках этого соглашения, что оценивается как соответствие национальным интересам США.
Согласно сообщению, перевод средств принесет Ирану лишь ограниченную выгоду, поскольку деньги смогут быть использованы только для гуманитарных целей.
Пресс-секретарь Белого дома Эдриэнн Уотсон объявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен предпринял "процедурный шаг, направленный на обеспечение возможности перевода иранских средств с одного закрытого счета на другой и сохранение ограничений на их использование только для гуманитарных товаров". Она также отметила, что администрация информировала Конгресс о ходе процесса.
Согласно источникам агентства Reuters, обладающим информацией о ходе переговоров, перевод средств и обмен заключенными могут состояться уже на следующей неделе.
Соглашение предусматривает, что пять американских граждан, задержанных в Иране, получат возможность вернуться в США в обмен на освобождение пятерых иранцев, удерживаемых в американской тюрьме.
Документ, направленный комитетам Конгресса США, впервые официально признает, что правительство Соединенных Штатов освобождает иранцев в рамках этого соглашения, что оценивается как соответствие национальным интересам США.
Согласно сообщению, перевод средств принесет Ирану лишь ограниченную выгоду, поскольку деньги смогут быть использованы только для гуманитарных целей.
Пресс-секретарь Белого дома Эдриэнн Уотсон объявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен предпринял "процедурный шаг, направленный на обеспечение возможности перевода иранских средств с одного закрытого счета на другой и сохранение ограничений на их использование только для гуманитарных товаров". Она также отметила, что администрация информировала Конгресс о ходе процесса.
Согласно источникам агентства Reuters, обладающим информацией о ходе переговоров, перевод средств и обмен заключенными могут состояться уже на следующей неделе.
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