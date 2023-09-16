США расширили список санкций против Ирана в годовщину гибели Махсы Амини

10:17 16 сентября Киев, Украина

Ровно год назад в Иране, одном из немногих союзников россии, погибла 22-летняя Махса Амини. Это произошло после того, как ее арестовала полиция нравов за нарушение правил ношения хиджаба. Весь мир отреагировал на это преступление акциями протеста против правящей власти Ирана.

Как сообщил 15 сентября Интерфакс, Минфин США добавил в список санкций против Ирана три местных СМИ: агентства "Фарс", "Тасним" и телеканал "Пресс-ТВ".

Санкции введены также против компании Yaftar, которая, как сообщило министерство, "связана с систематической цензурой и блокировкой доступа в интернет".

Кроме того, в "черный список" добавлены 25 физических лиц, часть из которых - представители правоохранительных органов и бойцы Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).

Ужесточение санкций против Ирана приурочено к годовщине смерти 22-летней Махсы Амини. Ее похороны 16 сентября 2022 года вызвали массовые протесты в исламской республике.

Накануне комиссия парламента Ирана одобрила ужесточение наказания за нарушение закона об обязательном ношении хиджаба.

Напомним, ужесточение законодательства стало ответом руководства страны на акции протеста 2022 года, которые возникли на фоне убийства иранской полицией морали 22-летней Махсы Амини. Женщину задержали за нарушение правил ношения хиджаба.

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