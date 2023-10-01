США продолжит оказывать экономическую поддержку Украине

08:17 01 октября Киев, Украина

Сенат США сумел избежать правительственного кризиса – шатдауна. Буквально в последний момент Сенатом был утвержден временный бюджет страны, одобренный Палатой представителей США. В принятый законопроект о краткосрочном финансировании вошли помощь в случае стихийных бедствий, продление федеральной программы страхования от наводнений, но не помощь Украине.

После принятия временного финансирования правительства, сенаторы США выступили с двухпартийным заявлением, в котором подтвердили свою преданность Украине, передает ABCNews.

Сенаторы подчеркнули, что, хотя они приветствуют временный бюджет, он "оставляет ряд неотложных приоритетов нерешенными".

"В ближайшие недели мы ожидаем, что Сенат будет работать над тем, чтобы правительство США продолжало оказывать критически важную и устойчивую безопасность и экономическую поддержку Украине", - говорится в заявлении.

Президент США Джо Байден подписал одобренный обеими палатами Конгресса проект временного бюджета, но подчеркнул, что Украина не должна остаться без помощи. В обнародованном на сайте Белого дома заявлении Байдена он подчеркнул недопустимость такой ситуации.

"Хотя спикер и подавляющее большинство Конгресса были непоколебимы в своей поддержке Украины, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана", - заявил Байден.

Он также добавил, что рассчитывает на то, что эта ситуация будет исправлена.

"Я полностью надеюсь, что спикер будет придерживаться своей преданности народу Украины и обеспечит поддержку, необходимую для помощи Украине в этот критический момент", - подчеркнул президент США.

Он напомнил, что несколько месяцев назад достиг бюджетного соглашения со спикером Кевином Маккарти во избежание кризиса. Однако в течение нескольких недель крайние республиканцы в Палате представителей пытались отойти от этого соглашения, требуя резких сокращений, которые были бы разрушительными для миллионов американцев.