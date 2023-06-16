США продлили на год санкции в отношении беларуси

Глава США Джо Байден принял решение продлить санкции против беларуси еще на один год, поскольку срок действия ранее установленных ограничений истекает 16 июня. Указ он подписал 12 июня и направил уведомление Конгрессу США.
Об этом говорится в заявлении Белого дома.
Кроме того, в США продлены санкции против белорусской авиакомпании Belavia еще на 180 дней. Санкции были введены 16 июня 2022 года за использование самолетов Boeing американского производства с нарушением ограничений, введенных после вторжения россии в Украину.
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