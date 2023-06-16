США продлили на год санкции в отношении беларуси

10:05 13 июня Киев, Украина





Глава США Джо Байден принял решение продлить санкции против беларуси еще на один год, поскольку срок действия ранее установленных ограничений истекает 16 июня. Указ он подписал 12 июня и направил уведомление Конгрессу США.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Действия и политика некоторых членов правительства беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и длительные злоупотребления белорусского режима продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - заявил Байден.

Кроме того, в США продлены санкции против белорусской авиакомпании Belavia еще на 180 дней. Санкции были введены 16 июня 2022 года за использование самолетов Boeing американского производства с нарушением ограничений, введенных после вторжения россии в Украину.