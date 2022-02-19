США продадут Польше 250 танков

14:29 18 Февраль Киев, Украина





Министр обороны Ллойд Остин заявил журналистам в пятницу в Варшаве, что он и госсекретарь Энтони Блинкен проинформировали Конгресс о своем намерении продать машины. Официальные лица США заявляют, что Соединенные Штаты продадут Польше 250 боевых танков Abrams в самой современной версии M1A2 SEPv3, чтобы повысить безопасность страны на фоне эскалации напряженности в отношениях с Россией из-за Украины.Министр обороны Ллойд Остин заявил журналистам в пятницу в Варшаве, что он и госсекретарь Энтони Блинкен проинформировали Конгресс о своем намерении продать машины.

«Временные рамки поставки этих танков в настоящее время обсуждаются», — сказал Остин.

Этим летом Польша объявила о планах купить танки в США в рамках сделки на сумму около 6 миллиардов долларов, но продажа все время откладывалась.



Остин сказал, что закупки со стороны Польши также помогут «обеспечить более справедливое распределение» оборонных обязанностей в Североатлантическом союзе.



Остин поблагодарил Польшу за размещение дополнительных 4700 американских солдат, которые готовы отреагировать на вторжение России в Украину. В Польше находится от 9000 до 10000 американских военнослужащих после того, как в начале этого месяца президент Джо Байден отдал приказ о дополнительном развертывании.