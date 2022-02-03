США призывают к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН по Северной Корее: дипломаты

12:54 02 Февраль Киев, Украина

Соединенные Штаты запросили на четверг экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Северной Корее, которая в минувшие выходные запустила свою самую мощную ракету с 2017 года.

Ожидается, что встреча пройдет за закрытыми дверями. Россия, как председатель Совета Безопасности на февраль, должна подтвердить сроки.

«Мы действительно надеемся, что Совет сможет выступить в один голос» с заявлением, сказал дипломат на условиях анонимности.

Северная Корея подтвердила, что она запустила «баллистическую ракету класса земля-земля средней и большой дальности» Hwasong-12.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил запуск, назвав его «явным нарушением резолюций Совета Безопасности».

«Мы должны настаивать на том, чтобы Совет призвал КНДР соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН», — добавил анонимный дипломат.

Северная Корея «неуклонно продвигается вперед в области баллистики, улучшая дальность, точность и смертоносность своих ракет», — сказал он.

По словам дипломата, в стране есть как ядерные технологии, так и технологии баллистических ракет.

Посол США в Северной Корее Сунг Ким обсудил последний запуск с властями Южной Кореи и Японии, говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.

«Специальный представитель Ким Чен Ына осудил запуски баллистических ракет КНДР как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и дестабилизацию в регионе», — сказал Прайс, подчеркнув «железное обязательство» США помогать защищать союзников Японию и Южную Корею и добиваться дипломатических решений с Северной Кореей.

Испытания, проведенные 31 января стало седьмым испытанием в Северной Корее в январе. Это максимальное количество испытаний, когда-либо проводившихся страной за календарный месяц, и оно вызывает опасения, что Пхеньян может возобновить ядерные и межконтинентальные ракетные испытания.

Испытание нарушило мораторий Пхеньяна 2018 года.

В 2017 году Совет Безопасности ООН трижды единогласно принимал решение о введении новых тяжелых экономических санкций в отношении Пхеньяна за его ядерные и ракетные испытания.

Отметим, санкции - это последняя демонстрация единства Совета в отношении Северной Кореи, в основном они нацелены на импорт нефти в страну, а также на ее экспорт угля, железа, текстиля или рыбы.