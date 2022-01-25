США приводят войска в боевую готовность из-за Украины, Байден призывает союзников

Соединенные Штаты привели в боевую готовность 8500 военнослужащих из-за растущей напряженности вблизи украинских границ, а президент Джо Байден призвал европейских союзников, чтобы сохранить единство Запада перед давлением России.
Тем временем Евросоюз призвал союзников избегать «нервного срыва» перед лицом опасений, что Россия может организовать полномасштабное вторжение в Украину.
Тем временем Евросоюз призвал союзников избегать «нервного срыва» перед лицом опасений, что Россия может организовать полномасштабное вторжение в Украину.
Несмотря на заявление о том, что он не собирается нападать, президент Владимир Путин разместил около 100 000 военнослужащих недалеко от Украины.
В Вашингтоне официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американские силы численностью до 8500 человек находятся в «повышенной готовности», но войска еще не развернуты. Большая часть войск будет использована для усиления Сил реагирования НАТО, если они будут задействованы.
« Это связано с тем, что... мы даем уверенность нашим союзникам по НАТО», — сказал Кирби. «Это посылает г-ну Путину очень четкий сигнал о том, что мы серьезно относимся к своим обязательствам перед НАТО ».
НАТО также заявило, что отправляет самолеты и корабли для поддержки своего восточного фланга.
Напряженность способствовала нестабильности на мировых рынках, в то время как основной российский фондовый индекс упал, а центральный банк приостановил покупку иностранной валюты после падения рубля.
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