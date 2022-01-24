США примут участие в саммите восточноевропейских стран - "Бухарестской девятке"

12:13 10 Май Киев, Украина

Сегодня в Бухаресте пройдет необычный формат саммита "Бухарестской девятки", в нем примут участие Джо Байден, Йенс Столтенберг, Энтони Блинкен. Организаторами данного саммита выступили Президент Польши Анджей Дуда и Президент Румынии Клаус Йоханнис.



Об этом в ходе брифинга для СМИ сообщил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох.

"Президент Польши Анджей Дуда и Президент Румынии Клаус Йоханнис направили приглашение как генеральному секретарю НАТО , так и Президенту США. Они оба подтвердили свое участие, а потому сегодня после полудня во встрече примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, Президент США Джо Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен", - сообщил Солох.

По его словам, встреча глав государств "девятки" будет посвящена, прежде всего, вопросам безопасности и будет вписываться в переговоры в рамках Инициативы Трех морей.



"Эти оба формата, вместе с формированием позиций стран востока Европы в рамках ЕС и НАТО, помогут строить трансатлантические контакты", - сообщил глава BBN.



По словам Солоха, в совместном заявлении после саммита будет упоминание о безопасности в бассейне Черного моря и о ситуации в Украине.



"Несомненно, украинский вопрос каким-то образом там будет отображен", - сказал Солох.



Гибридный характер саммита "Бухарестской девятки" предусматривает, что президенты Румынии и Польши, как соорганизаторы мероприятия, будут в Бухаресте лично, а остальные лидеры присоединятся к саммиту в онлайн-режиме.