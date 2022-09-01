США пригрозили "отрезать" турецкие банки от долларовых операций за нарушение санкций

19:31 23 августа Киев, Украина





Турецкие банки не могут иметь корреспондентские отношения с подсанкционными российскими банками, сохраняя при этом такие же отношения с банками американскими, говорится в письме. Турецким банкам предстоит выбрать, хотят ли они работать с российскими банками или американскими, следует из письма заместителя министра финансов США Уолли Адеймо, которое тот направил в Американскую торговую палату в Турции (с ним ознакомилась The Wall Street Journal). Точно такое же письмо Адеймо послал в Турецкую ассоциацию промышленности и бизнеса, главную деловую организацию страны, рассказал газете человек, знакомый с корреспонденцией из Вашингтона.Турецкие банки не могут иметь корреспондентские отношения с подсанкционными российскими банками, сохраняя при этом такие же отношения с банками американскими, говорится в письме.

«Пожалуйста, примите к сведению, что отношения с подсанкционными российскими лицами могут создать риск для турецких финансовых институтов и компаний», – пишет Адеймо.

Турция — один из самых популярных маршрутов для ввоза в россию санкционных товаров, а также продукции ушедших из страны брендов.. Товарооборот между странами растет: в прошлом году он составил $33 млрд, в I квартале — $13,7 млрд, а по итогам года может достичь $50 млрд, говорили чиновники обеих стран.



Схема работает примерно так: российская компания переводит деньги турецкой, та делает заказ и везет продукцию чаще всего в Стамбул, где груз еще до таможенного оформления переоформляется на российского получателя и отправляется в россию. К стоимости партии товара прибавляются расходы на логистику и посредничество.



Чтобы обслуживать эти операции, российским и турецким банкам нужны корсчета друг у друга. Большинство крупных российских банков под блокирующими санкциями (исключение — Газпромбанк и дочки иностранных банков), и операции с ними чреваты вторичными санкциями. Транзакции в долларах, евро и других санкционных валютах были бы видны: они технически невозможны без участия американских (для долларов), европейских (евро) и прочих банков. А вот расчеты в рублях или лирах западным регуляторам не видны.



Дело касается не только банков.

«Любые лица и организации, предоставляющие существенную поддержку российским лицам, включенным в санкционные списки США, сами рискуют подпасть под американские санкции», — предупреждает Адеймо.