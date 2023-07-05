США предупредят Китай о последствиях поставок оружия рф — Reuters

14:41 05 июля Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица США.



Как пишет издание, военные связи между Вашингтоном и Пекином остаются замороженными, при этом дополнительное напряжение создают намерения Китая ввести ограничения по экспорту некоторых металлов . Учитывая это, американские чиновники не ожидают никаких прорывов в отношениях между странами, однако Еллен будет настаивать на открытии новых каналов связи и координации по экономическим вопросам. Также министр предупредит о последствиях передачи Китаем военной помощи россии. Министр финансов США Джанет Йеллен во время поездки в Китай будет заботиться о связях между странами и предупредит Пекин о санкциях в случае поставки оружия россии.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица США.Как пишет издание, военные связи между Вашингтоном и Пекином остаются замороженными, при этом дополнительное напряжение создают намерения Китая ввести ограничения по экспорту некоторых металлов . Учитывая это, американские чиновники не ожидают никаких прорывов в отношениях между странами, однако Еллен будет настаивать на открытии новых каналов связи и координации по экономическим вопросам. Также министр предупредит о последствиях передачи Китаем военной помощи россии.

"Официальные лица США говорят, что ожидают "откровенных" обсуждений во время поездки Еллен 6-9 июля, после резкого объявления Пекином в понедельник о контроле за экспортом некоторых продуктов галлия и германия, широко используемых в полупроводниках, а также нового закона о контршпионаже , который считается потенциально вредным для американских фирм", - говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что китайские чиновники обеспокоены планами администрации Байдена ограничить инвестиции американских компаний в Китай и тем, что они считают шагами по разъединению двух экономик. При этом экономика Китая восстанавливается медленнее, чем ожидалось после локдаунов, связанных с COVID-19.



Долгожданная поездка Еллен последовала после того, как госсекретарь Антоний Блинкен посетил Пекин и согласился с главой КНР Си Цзиньпином в том, что соперничество двух стран не должно сводиться в конфликт на фоне замораживания военных коммуникаций между двумя странами.

"Дипломатии нет замены. Телефонный звонок — это не то же самое", — сказал один из чиновников администрации.

Ожидается, что Еллен сосредоточится на экономических вопросах, но в то же время она напомнит китайским коллегам, что любой шаг по поставке летальной помощи россии — в нарушение санкций против России из-за ее войны в Украине — может вызвать санкции против китайских организаций, сказал один из высокопоставленных чиновников администрации.

"Мы регулярно слышим заверения Китая, что они не будут доставлять смертоносную помощь. Мы держимся за это и будем продолжать наблюдать", - сказал источник.

При этом США считают, что Китай встревожен попыткой мятежа ЧВК "Вагнер" и слабостью российских Вооруженных сил, однако Пекин полагается на стабильную россию как источник продовольствия и топлива, добавил источник.



Визиты Блинкена и Йеллен считаются критически важными для улучшения связи после того, как американские военные сбили китайский разведывательный воздушный шар над Соединенными Штатами, а также накануне возможной встречи президента Джо Байдена и Си Цзиньпина на встрече Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.