США представили в ООН доказательства поставок в рф оружия из КНДР

Соединенные Штаты передали в Комитет Совета Безопасности ООН по вопросам санкций против Северной Кореи доказательства поставок Пхеньяном оружия российской частной военной компании Вагнер, которая использует его в войне в Украине. Об этом в пятницу, 20 января, рассказал представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби во время брифинга.
Он подчеркнул, что поставки оружия из КНДР нарушают резолюцию Совбеза ООН.
Кирби продемонстрировал журналистам в Вашингтоне спутниковые снимки от 18 ноября, на которых видно, "что пять российских железнодорожных вагонов отправились из россии в Северную Корею".
Представитель Белого дома также сказал, что российский президент все чаще обращается за военной поддержкой к ЧВК, и между наемниками и Минобороны рф "нарастает напряженность".
Отметим, в КНДР считают, что украинцы гибнут исключительно из-за того, что США "накачивают Украину смертоносным оружием".
В Британии заявили, что закупка россией оружия у Северной Кореи для войны в Украине является признаком отчаяния.
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