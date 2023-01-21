США представили в ООН доказательства поставок в рф оружия из КНДР

10:28 21 января Киев, Украина

Соединенные Штаты передали в Комитет Совета Безопасности ООН по вопросам санкций против Северной Кореи доказательства поставок Пхеньяном оружия российской частной военной компании Вагнер, которая использует его в войне в Украине. Об этом в пятницу, 20 января, рассказал представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби во время брифинга.

Он подчеркнул, что поставки оружия из КНДР нарушают резолюцию Совбеза ООН.

"Мы видели, как представители власти Северной Кореи лживо отрицали поставки оружия для ЧВК Вагнер, - напомнил он и добавил, что американская сторона уже приводила конкретные случаи таких поставок.

Кирби продемонстрировал журналистам в Вашингтоне спутниковые снимки от 18 ноября, на которых видно, "что пять российских железнодорожных вагонов отправились из россии в Северную Корею".

"На следующий день Северная Корея загрузила эти железнодорожные вагоны, контейнеры, после чего поезд вернулся в россию", - добавил он.

Представитель Белого дома также сказал, что российский президент все чаще обращается за военной поддержкой к ЧВК, и между наемниками и Минобороны рф "нарастает напряженность".

Отметим, в КНДР считают, что украинцы гибнут исключительно из-за того, что США "накачивают Украину смертоносным оружием".

В Британии заявили, что закупка россией оружия у Северной Кореи для войны в Украине является признаком отчаяния.