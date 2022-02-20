США предоставят Палестине  $360 млн срочной помощи

08:42 26 Май Киев, Украина

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом заявил, что США в качестве помощи предоставят палестинцам 360 миллионов долларов.

«Мы будем просить международное сообщество помогать в восстановлении Газы только в том случае, если есть уверенность: то, что будет восстановлено, не будет утрачено снова из-за решения ХАМАС нанести новые ракетные удары», - сказал Блинкен.

Он выразил глубокие соболезнования от имени Соединенных Штатов семьям, потерявшим своих близких в результате обстрелов.



Блинкен выразил приверженность США к восстановлению отношений с Палестинской администрацией и палестинским народом, «построенных на взаимном уважении и общей убежденности, что и палестинцы, и израильтяне заслуживают равной свободы, безопасности, возможностей и достоинства».



По словам госсекретаря, он сообщил Аббасу о намерении США предоставить палестинцам в 2021 году 75 млн долларов дополнительной помощи для развития и экономики, 5,5 млн - немедленной помощи в случае стихийных бедствий в Газе и более 32 млн - для агентства ООН по помощи палестинским беженцам.

«В целом мы предоставляем срочную поддержку палестинскому народу на сумму более 360 миллионов долларов», - отметил Блинкен.

Он добавил, что США будут и в дальнейшем решительно выступать против любых односторонних провокационных действий, которые могут привести к росту насилия и подрывают перспективы справедливого и долгосрочного урегулирования конфликта между палестинцами и израильтянами, что «в конечном итоге требует создания двух государств».