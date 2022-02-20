США предоставят Палестине  $360 млн срочной помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом заявил, что США в качестве помощи предоставят палестинцам 360 миллионов долларов.
Он выразил глубокие соболезнования от имени Соединенных Штатов семьям, потерявшим своих близких в результате обстрелов.
Блинкен выразил приверженность США к восстановлению отношений с Палестинской администрацией и палестинским народом, «построенных на взаимном уважении и общей убежденности, что и палестинцы, и израильтяне заслуживают равной свободы, безопасности, возможностей и достоинства».
По словам госсекретаря, он сообщил Аббасу о намерении США предоставить палестинцам в 2021 году 75 млн долларов дополнительной помощи для развития и экономики, 5,5 млн - немедленной помощи в случае стихийных бедствий в Газе и более 32 млн - для агентства ООН по помощи палестинским беженцам.
Он добавил, что США будут и в дальнейшем решительно выступать против любых односторонних провокационных действий, которые могут привести к росту насилия и подрывают перспективы справедливого и долгосрочного урегулирования конфликта между палестинцами и израильтянами, что «в конечном итоге требует создания двух государств».
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии