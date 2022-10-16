США предложили ограничить цену на российскую нефть до 60 долларов

10:42 13 октября Киев, Украина

Потолок цен на российскую нефть должен находиться в районе 60 долларов, что позволит сократить доходы россии от ее экспорта и не ударит по добыче, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Безусловно, цены в этом диапазоне было бы достаточно, чтобы чувствовать, что россия может прибыльно добывать и продавать нефть», – цитирует Reuters слова Йеллен на встрече Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.

Министр финансов США отметила, что россия в течение последних пяти-семи лет была готова продавать нефть в среднем по 60 долларов за баррель. В последнее время российская нефть Urals торгуется в районе 75 долларов, что на 17 долларов меньше, чем марка Brent. Йеллен добавила, что себестоимость добычи нефти в россии «низкая».



По словам замминистра финансов США Уолли Адейемо, россия пытается заключить контракты по ценам ниже стоимости Brent. Это признак того, что обсуждение ценового потолка для российской нефти оказывает определенный эффект.

«Цель состоит в том, чтобы защитить мир от последствий глобального скачка цен на нефть», – отметила Йеллен.

Ранее министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили готовность ввести потолок цен на российскую нефть и добиваться «всеобъемлющего и глобального» запрета на транспортировку морским путем нефти из россии, если цена на нее будет превышать установленное значение. По словам представителей «Большой семерки», это необходимо сделать, чтобы снизить доходы россии от торговли сырьем и подорвать ее возможности финансировать войну в Украине.



ЕС в рамках восьмого пакета санкций против россии уже установил потолок цен на сырую нефть (вступает в силу с 5 декабря, одновременно с нефтяным эмбарго) и нефтепродукты (с 5 февраля). Санкции впервые будут носить экстерриториальный характер и затронут третьи страны.