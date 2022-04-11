США предлагают щедрое вознаграждение за информацию об иностранных хакерах

19:08 15 июля Киев, Украина

Правительство Соединенных Штатов Америки, в рамках программы "Вознаграждение за правосудие", готово заплатить 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет найти иностранных хакеров.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США



Как указано в заявлении пресс-службы, это касается любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, принимает участие в злонамеренной кибер-деятельности, направленной против критической инфраструктуры США.



К системам, подлежащим защите от хакеров, принадлежат не только компьютерные системы правительства и финансовых учреждений США, но и те, что используются или влияют на межгосударственную торговлю либо связь.



Выплаты вознаграждения могут включать платежи в криптовалюте.



