США предлагают щедрое вознаграждение за информацию об иностранных хакерах

Правительство Соединенных Штатов Америки, в рамках программы "Вознаграждение за правосудие", готово заплатить 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет найти иностранных хакеров.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.
Как указано в заявлении пресс-службы, это касается любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, принимает участие в злонамеренной кибер-деятельности, направленной против критической инфраструктуры США.
К системам, подлежащим защите от хакеров, принадлежат не только компьютерные системы правительства и финансовых учреждений США, но и те, что используются или влияют на межгосударственную торговлю либо связь.
Выплаты вознаграждения могут включать платежи в криптовалюте.
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