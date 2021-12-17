США предлагают "награду за справедливость" в 10 млн долларов

14:50 06 Август Киев, Украина

Госдепартамент США разработал спецпрограмму " Награда за справедливость", она предусматривает материальное вознаграждение любому, кто предоставит достоверную информацию о лицах, которые совершают вмешательства в американские выборы

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время брифинга в среду.



При этом выборы в стране запланированы на 3 ноября.



По словам госсекретаря, Государственный департамент разработал специальную программу, согласно которой предусмотрены выплаты за информацию о вмешательстве в избирательный процесс.

"Программа... предлагает награду до 10 млн долларов за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США", - сказал Помпео.

Напомним, в конце июля президент США Дональд Трамп отказался от идеи перенести президентские выборы. Американский лидер заявил, что не хочет менять дату выборов, но обеспокоен, что они могут быть сфальсифицированы. Также он беспокоится по поводу того, что подсчет почтовых бюллетеней займет долгое время.