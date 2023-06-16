США предлагают Израилю сотрудничество в военном планировании по Ирану

Свежее предложение Соединенных Штатов Америки Израилю о сотрудничестве в "совместном военном планировании" в отношении Ирана вызвало сдержанную реакцию со стороны Израиля.
В соответствии с информацией, опубликованной в The Times of Israel, "администрация Байдена обратилась к израильским чиновникам с исключительным предложением, которое должно значительно укрепить военное партнерство между США и Израилем".
Однако Израиль попросил предоставить дополнительные детали, проявляя осторожность в отношении возможного соглашения.
По словам американского представителя, данное предложение "не относится к планированию совместной американо-израильской атаки на ядерную программу Ирана" и в основном направлено на обсуждение мер противодействия региональной активности Ирана и непредсказуемым обстоятельствам.
Важно отметить, что предложение было сделано во время недавнего визита в Израиль главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, министра обороны Ллойда Остина и командующего Центральным командованием Вооруженных сил США генерала Эрика Куриллы.
В соответствии с информацией, опубликованной в The Times of Israel, "администрация Байдена обратилась к израильским чиновникам с исключительным предложением, которое должно значительно укрепить военное партнерство между США и Израилем".
Однако Израиль попросил предоставить дополнительные детали, проявляя осторожность в отношении возможного соглашения.
По словам американского представителя, данное предложение "не относится к планированию совместной американо-израильской атаки на ядерную программу Ирана" и в основном направлено на обсуждение мер противодействия региональной активности Ирана и непредсказуемым обстоятельствам.
Важно отметить, что предложение было сделано во время недавнего визита в Израиль главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, министра обороны Ллойда Остина и командующего Центральным командованием Вооруженных сил США генерала Эрика Куриллы.
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