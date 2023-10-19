США поставили Израилю бронированную технику для борьбы с ХАМАС

Министерство обороны Израиля объявило в четверг о поступлении партии бронированной техники от Соединенных Штатов, предназначенной для замены поврежденных машин, получивших ущерб в результате боевых действий против группировки ХАМАС, начавшихся 7 октября.
Эту информацию ведомство распространило через свой официальный аккаунт в социальной сети Twitter.
Министерство обороны Израиля подчеркнуло, что недавно приняло грузовой самолет из США, который доставил первую партию бронированных транспортных средств, предназначенных для использования Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Эта поставка бронетехники входит в более крупный контракт стоимостью 400 миллионов шекелей (70,3 миллиона евро), направленный на модернизацию и укрепление технической базы ЦАХАЛ, сообщили в ведомстве.
Министерство также отметило, что в рамках последующих поставок техники из США будут включены бронированные машины скорой помощи, тяжеловозы и машиностроительное оборудование.
Эту информацию ведомство распространило через свой официальный аккаунт в социальной сети Twitter.
Министерство обороны Израиля подчеркнуло, что недавно приняло грузовой самолет из США, который доставил первую партию бронированных транспортных средств, предназначенных для использования Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Эта поставка бронетехники входит в более крупный контракт стоимостью 400 миллионов шекелей (70,3 миллиона евро), направленный на модернизацию и укрепление технической базы ЦАХАЛ, сообщили в ведомстве.
Министерство также отметило, что в рамках последующих поставок техники из США будут включены бронированные машины скорой помощи, тяжеловозы и машиностроительное оборудование.
The Israel Ministry of Defense recently received a cargo plane from the United States, carrying the initial shipment of armored vehicles designated for use by the Israel Defense Forces (IDF). They are being transferred to the IDF to replace vehicles damaged during the war. pic.twitter.com/4mweS5dQpz— Ministry of Defense (@Israel_MOD) October 19, 2023
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