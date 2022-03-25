США пополнили санкционный список новыми именами российских толстосумов

24 марта Госдепартамент и Министерство финансов опубликовали пресс-релиз, в котором говорится об очередном включении в санкционный список ряда лиц и компаний в России.
«Сегодня Госдепартамент и Министерство финансов США предприняли дополнительные широкомасштабные действия в рамках наших ответных мер, вместе с нашими союзниками и партнерами, в отношении преднамеренной, неспровоцированной и несправедливой войны Российской Федерации против Украины», – говорится в документе.
«Мы неуклонно привержены обеспечению того, чтобы Россия заплатила весьма дорогую цену – экономически и дипломатически – за ее дальнейшее вторжение в Украину. [Меры, принятые] Госдепартаментом, нацелены на близкие к Путину элиты, вместе с их собственностью, активами и семьями», – подчеркивается в пресс-релизе.
Далее в документе говорится:
«Сегодня в [санкционный] список Госдепартаментом включены:
- Дмитрий Владимирович Гусев, Михаил Львович Кучмент, Анатолий Александрович Браверман, Илья Борисович Бродский, Алексей Леонидович Фисун, Дмитрий Владимирович Хотимский, Михаил Васильевич Клюкин, Михаил Олегович Автюхов, Альберт Александрович Борис, Дмитрий Владимирович Берышников, Елена Александровна Черствова, Сергей Николаевич Бондорович, Олег Александрович Машталяр, Алексей Валерьевич Панферов, Ирина Николаевна Кашина и Жоэль Раймон Лотье.
- ООО «Группа Волга»: включено в список за нынешние и прошлые операции в сфере финансовых услуг экономики Российской Федерации;
- Геннадий Николаевич Тимченко: включен в список за то, что является, или являлся, лидером, официальным лицом, старшим исполнительным руководителем или членом совета директоров ООО «Группа Волга»;
- ООО «Трансойл»: включено в список за то, что находится во владении, или под котролем, или действует в интересах, или от имени, непосредственно или опосредованно, Геннадия Николаевича Тимченко;
- Ксения Геннадьевна Франк: включена в список за то, что является, или являлась, лидером, официальным лицом, старшим исполнительным руководителем или членом совета директоров ООО «Трансойл»;
- Глеб Сергеевич Франк: включен в список, так как является супругом Ксении Геннадьевны Франк;
- Елена Петровна Тимченко и Наталья Браунинг: обе включены в список, так как являются супругой и взрослой дочерью Геннадия Николаевича Тимченко;
- Яхта «Лена»: собственность Геннадия Николаевича Тимченко, вследствие чего объявляется заблокированной собственностью.
Как результат сегодняшних мер, все имущество и имущественные активы вышеуказанных частных и физических лиц, находящиеся в Соединенных Штатах, или во владении, или под контролем, жителей США, блокируются с обязательным уведомлением Отдела по контролю за иностранными активами (OFAC).
В дополнение, любые объекты, находящиеся во владении, непосредственно или опосредованно, одного или нескольких заблокированных лиц, в размере 50% или более, также являются заблокированными.
Все транзакции, проводимые жителями США или на/через территорию Соединенных Штатов, в которых фигурируют имущество или активы включенных в список или любым другим образом заблокированных лиц, объявляются запрещенными, за исключением случаев, когда они утверждены общей или специальной лицензией, выданной отделом OFAC. Эти запреты включают любое перечисление или предоставление фондов, товаров или услуг для пользы, кем-либо, кому-либо из заблокированных лиц, а также получение любого перечисления или предоставления фондов, товаров или услуг от любого из данных лиц».
«Сегодня Госдепартамент и Министерство финансов США предприняли дополнительные широкомасштабные действия в рамках наших ответных мер, вместе с нашими союзниками и партнерами, в отношении преднамеренной, неспровоцированной и несправедливой войны Российской Федерации против Украины», – говорится в документе.
«Мы неуклонно привержены обеспечению того, чтобы Россия заплатила весьма дорогую цену – экономически и дипломатически – за ее дальнейшее вторжение в Украину. [Меры, принятые] Госдепартаментом, нацелены на близкие к Путину элиты, вместе с их собственностью, активами и семьями», – подчеркивается в пресс-релизе.
Далее в документе говорится:
«Сегодня в [санкционный] список Госдепартаментом включены:
- Дмитрий Владимирович Гусев, Михаил Львович Кучмент, Анатолий Александрович Браверман, Илья Борисович Бродский, Алексей Леонидович Фисун, Дмитрий Владимирович Хотимский, Михаил Васильевич Клюкин, Михаил Олегович Автюхов, Альберт Александрович Борис, Дмитрий Владимирович Берышников, Елена Александровна Черствова, Сергей Николаевич Бондорович, Олег Александрович Машталяр, Алексей Валерьевич Панферов, Ирина Николаевна Кашина и Жоэль Раймон Лотье.
- ООО «Группа Волга»: включено в список за нынешние и прошлые операции в сфере финансовых услуг экономики Российской Федерации;
- Геннадий Николаевич Тимченко: включен в список за то, что является, или являлся, лидером, официальным лицом, старшим исполнительным руководителем или членом совета директоров ООО «Группа Волга»;
- ООО «Трансойл»: включено в список за то, что находится во владении, или под котролем, или действует в интересах, или от имени, непосредственно или опосредованно, Геннадия Николаевича Тимченко;
- Ксения Геннадьевна Франк: включена в список за то, что является, или являлась, лидером, официальным лицом, старшим исполнительным руководителем или членом совета директоров ООО «Трансойл»;
- Глеб Сергеевич Франк: включен в список, так как является супругом Ксении Геннадьевны Франк;
- Елена Петровна Тимченко и Наталья Браунинг: обе включены в список, так как являются супругой и взрослой дочерью Геннадия Николаевича Тимченко;
- Яхта «Лена»: собственность Геннадия Николаевича Тимченко, вследствие чего объявляется заблокированной собственностью.
Как результат сегодняшних мер, все имущество и имущественные активы вышеуказанных частных и физических лиц, находящиеся в Соединенных Штатах, или во владении, или под контролем, жителей США, блокируются с обязательным уведомлением Отдела по контролю за иностранными активами (OFAC).
В дополнение, любые объекты, находящиеся во владении, непосредственно или опосредованно, одного или нескольких заблокированных лиц, в размере 50% или более, также являются заблокированными.
Все транзакции, проводимые жителями США или на/через территорию Соединенных Штатов, в которых фигурируют имущество или активы включенных в список или любым другим образом заблокированных лиц, объявляются запрещенными, за исключением случаев, когда они утверждены общей или специальной лицензией, выданной отделом OFAC. Эти запреты включают любое перечисление или предоставление фондов, товаров или услуг для пользы, кем-либо, кому-либо из заблокированных лиц, а также получение любого перечисления или предоставления фондов, товаров или услуг от любого из данных лиц».
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