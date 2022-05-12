США поделились с Европой нефтью из своего стратегического резерва (SPR). Первая партия уже прибыла, в ближайшее время туда отправят еще две, сообщил Bloomberg.
По данным агентства, два танкера с нефтью из хранилищ в Техасе и Луизиане уже находятся на пути в Италию и Нидерланды. Речь идет о высокосернистой нефти. Оба танкера загрузили ею в последние две недели.
Еще одна партия техасской нефти прибыла в Нидерланды 26 апреля, свидетельствуют данные системы отслеживания танкеров.
Таким образом США помогают Европе снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Нефтяной аналитик Мэтт Смит рассказал агентству, что в апреле в Европу отправили около 1,6 млн баррелей нефти SPR. Это стало рекордом.
По данным агентства, два танкера с нефтью из хранилищ в Техасе и Луизиане уже находятся на пути в Италию и Нидерланды. Речь идет о высокосернистой нефти. Оба танкера загрузили ею в последние две недели.
Еще одна партия техасской нефти прибыла в Нидерланды 26 апреля, свидетельствуют данные системы отслеживания танкеров.
Таким образом США помогают Европе снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Нефтяной аналитик Мэтт Смит рассказал агентству, что в апреле в Европу отправили около 1,6 млн баррелей нефти SPR. Это стало рекордом.
Ранее США и Великобритания объявили эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из россии из-за решения президента рф Владимира Путина начать войну в Украине. Однако Европа пока не может согласовать полный запрет, поскольку против выступает Венгрия. При этом многие европейские нефтекомпании отказываются покупать российскую нефть, и Европе приходится искать альтернативные источники поставок.
31 марта президент США Джо Байден объявил, что в течение полугода Вашингтон ежедневно будет выделять из стратегического резерва 1 млн баррелей нефти. В администрации Белого дома отметили, что доходы от продаж этого топлива пойдут на то, чтобы восполнить стратегический нефтяной запас в следующие годы. Байден также сообщил о планах ряда нефтяных компаний увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки.
31 марта президент США Джо Байден объявил, что в течение полугода Вашингтон ежедневно будет выделять из стратегического резерва 1 млн баррелей нефти. В администрации Белого дома отметили, что доходы от продаж этого топлива пойдут на то, чтобы восполнить стратегический нефтяной запас в следующие годы. Байден также сообщил о планах ряда нефтяных компаний увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки.
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