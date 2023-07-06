США подвергли критике Всебелорусское народное собрание Лукашенко

19:14 12 февраля Киев, Украина

Замглавы миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлер заявила, что Шестое Всебелорусское народное собрание не было настоящим и учитывающим мнения граждан страны.

«Режим Лукашенко открыл свое «Всебелорусское народное собрание» и утверждает, что участие в нем принимают представители со всей Беларуси с целью определения приоритетов страны на следующие пять лет и рассмотрения возможных изменений в конституцию страны. Это «Всебелорусское народное собрание» не является настоящим и не учитывает мнения белорусского общества», - заявила дипломат.

По ее словам, инициированное Лукашенко «Всебелорусское народное собрание» не касается политического кризиса в стране, который продолжается после президентских выборов, состоявшихся в августе 2020 года.

«Власть заключила в тюрьмы лидеров белорусских протестов, активистов, диссидентов и журналистов - часто по сфальсифицированным обвинениям - и принудительно выслала других. Политические заключенные, люди, находящиеся в изгнании, и около 30 тысяч других лиц, арестованных с августа 2020 года имеют право определять будущее своей страны путем настоящего, всеобъемлющего диалога, а также путем свободных и честных выборов», - заявила Розенсток-Силлер.

Представительница США указала на то, что отчет относительно Беларуси в рамках Московского механизма ОБСЕ «определяет четкую и конкретную дорожную карту на пути к инклюзивности».