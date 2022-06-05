США подтвердили следующую встречу формата Рамштайн по оружию для Украины

Правительство США, включая Пентагон, оказывают Украине огромную помощь и поддержку в борьбе с российской агрессией. Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал серию международных визитов, в том числе для проведения следующей встречи Контактной группы по обороне Украины, первая из которых состоялась на базе ВВС США Рамштайн в Германии. Об этом в субботу, 4 июня, министр оборонного ведомства США сообщил на своей странице в Twitter.
Также в Брюсселе он примет участие во встрече министров обороны стран НАТО.
Напомним, президент США Джо Байден в среду, 1 июня, одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 700 млн долларов.
Накануне Байден анонсировал передачу Украине современных ракетных систем. СМИ пишут, что речь идет о мобильной ракетной артиллерийской системе HIMARS c боеприпасами дальностью поражения до 70 или 80 километров и что с Украины взяли слово не стрелять ими по российской территории.
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