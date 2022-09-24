США подняли в небо самолеты-разведчики, для контроля баллистических ракет

12:30 24 сентября Киев, Украина

Сегодня ночью США подняли в небо самолеты, отслеживающие стратегическое ядерное оружие. Об этом сообщает flightradar24.

Два самолета RC-135S Cobra Ball были замечены рядом с границей рф со стороны Аляски. Один самолет - в центре США.

Самолеты-разведчики RC-135S Cobra Ball предназначены для отслеживания полетов межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что американское высшее военное командование считает реалистичной возможность прямого ядерного конфликта и это требует пересмотра подходов к ведению войны.

В НАТО предупредили рф о последствиях применения ядерного оружия.

А президент США Джо Байден заявил, что в случае применения ядерного оружия, россия станет еще большим изгоем в мире, чем когда-либо она была.