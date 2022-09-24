США подняли в небо самолеты-разведчики, для контроля баллистических ракет

Сегодня ночью США подняли в небо самолеты, отслеживающие стратегическое ядерное оружие. Об этом сообщает flightradar24.
Два самолета RC-135S Cobra Ball были замечены рядом с границей рф со стороны Аляски. Один самолет - в центре США.
Самолеты-разведчики RC-135S Cobra Ball предназначены для отслеживания полетов межконтинентальных баллистических ракет.
Ранее сообщалось, что американское высшее военное командование считает реалистичной возможность прямого ядерного конфликта и это требует пересмотра подходов к ведению войны.
В НАТО предупредили рф о последствиях применения ядерного оружия.
А президент США Джо Байден заявил, что в случае применения ядерного оружия, россия станет еще большим изгоем в мире, чем когда-либо она была.
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