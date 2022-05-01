США планируют возобновить ядерную сделку с Ираном

Соединенные Штаты Америки готовы к отмене всех санкций и возвращению к вопросам ядерной сделке с Ираном, при строгом соблюденим всех условий будущих договоренностей.
Об этом сообщает The New York Times, цитируя завление Джо Байдена.
Он добавил, что будущая администрация США намерена в сотрудничестве с союзниками и партнерами участвовать в переговорах и разрабатывать дополнительные сделки, которые могли бы укрепить и продлить действие ограничений в отношении иранской ядерной и ракетной программ.
Ядерная сделка с Ираном была подписана в 2015 году. В мае 2018-го США вышли из сделки, обвинив Иран в несоблюдении условий сделки и наложив на Тегеран санкции.
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