США планируют возобновить ядерную сделку с Ираном

13:23 02 декабря Киев, Украина

Соединенные Штаты Америки готовы к отмене всех санкций и возвращению к вопросам ядерной сделке с Ираном , при строгом соблюденим всех условий будущих договоренностей.

Об этом сообщает The New York Times, цитируя завление Джо Байдена.

"Сейчас много говорят о высокоточных ракетах и всем остальном, что способствует дестабилизации региона. При этом лучший способ добиться некоторой стабильности в регионе - это разобраться с ядерной программой", - заявил Байден.

Он добавил, что будущая администрация США намерена в сотрудничестве с союзниками и партнерами участвовать в переговорах и разрабатывать дополнительные сделки, которые могли бы укрепить и продлить действие ограничений в отношении иранской ядерной и ракетной программ.

"И последнее, черт возьми, что нам нужно в этой части мира, - это наращивание ядерного потенциала", - подчеркнул Байден.

Ядерная сделка с Ираном была подписана в 2015 году. В мае 2018-го США вышли из сделки, обвинив Иран в несоблюдении условий сделки и наложив на Тегеран санкции.